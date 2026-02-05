Salcea, Suceava: Noi proteste față de majorarea taxelor care au degenerat. Localnicii au intrat în primărie și au cerut explicații primarului

Un protest autorizat al localnicilor din orașul Salcea (județul Suceava), organizat miercuri după-amiază în fața primăriei, a degenerat după ce mai mulți oameni, nemulțumiți de creșterea taxelor și impozitelor, au intrat în clădire și au ajuns în biroul primarului pentru a cere explicații, potrivit relatărilor din spațiul public. Protestatarii au venit cu facturi și documente și au reclamat majorări pe care le-au estimat chiar și la 300%, inclusiv la impozitele pe clădiri.

Conform informațiilor apărute, oamenii au cerut ca edilul, Pârwuşor Ţicu Ezekiel Belţic, să iasă să discute cu ei, iar în momentul în care acesta nu ar fi coborât, o parte dintre protestatari a intrat în primărie. La fața locului a fost chemată poliția, iar agenții au intervenit pentru a calma situația.

Nu este primul episod de tensiune între contribuabili și administrația locală: la începutul lunii ianuarie, localnici au avut o întâlnire cu reprezentanții primăriei tot pe tema taxelor și impozitelor pe 2026, cerând explicații pentru majorări.

Până la această oră, autoritățile locale nu au prezentat public, în cadrul relatărilor citate, o poziție detaliată privind nivelul majorărilor și justificarea acestora.

Pârwuşor Ţicu Ezekiel Belţic a fost cel mai tânăr primar din județul Suceava, în vârstă de doar 26 de ani când a fost ales în 2020 pentru primul mandat.