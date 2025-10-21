Salariul minim rămâne neschimbat în 2025. Coaliția a decis amânarea unei noi creșteri

Salariul minim pe economie nu va fi majorat până la sfârșitul acestui an, potrivit deciziilor luate în cadrul coaliției de guvernare. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat recent, la Antena 3, că partidele aflate la guvernare au ajuns la un acord ca actualul nivel al salariului minim să fie menținut și în 2026, la valoarea stabilită pentru 2025.

„Săptămâna trecută am discutat despre această chestiune şi cu toţii am fost de acord că nu vom creşte salariul minim în acest an, adică începând de anul viitor. Asta a fost discuţia săptămâna trecută. Cu toţii”, a explicat președintele UDMR.

În prezent, salariul minim brut pe economie este de 4050de lei”, sumă aplicată de la noiembrie 2024, după ultima majorare decisă de Guvern. Nu s-au anunțat schimbări privind valoarea netă (în jur de 2.570 lei „în mână”), ceea ce înseamnă că angajații plătiți la nivelul minim vor continua să primească aceleași venituri și în 2026, dacă nu intervin alte decizii până la începutul anului.

Deși PSD a susținut ideea unei noi majorări pentru a compensa creșterile de prețuri, partenerii de coaliție au considerat că o astfel de măsură ar putea avea efecte negative asupra economiei și mediului de afaceri.

„Toată lumea înţelege că în acest moment pierzi mai mult pe partea economică decât câştigi pe partea bugetară”, a mai spus Kelemen Hunor.

Totuși, liderii politici nu exclud reluarea discuțiilor la începutul anului viitor, în funcție de evoluția economiei și de negocierile cu mediul privat. În prezent, Ministerul Muncii și Consiliul Național Tripartit analizează scenarii privind o eventuală aplicare a salariului minim european, care ar putea conduce, în 2026–2027, la o creștere treptată a veniturilor de bază. Valoarea acestuia ar trebui să fie undeva în jurul sumei de 4300 lei.

Menținerea salariului minim la același nivel va fi resimțită în special în sectoarele precum comerț, servicii și construcții. Patronatele locale afirmă că o perioadă de stabilitate e binevenită pentru firmele cu bugete tensionate, dar sindicatele avertizează că puterea de cumpărare a scăzut semnificativ în ultimul an.