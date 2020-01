Salariile din Primăria Târgu Neamţ vor rămâne la nivelul lunii decembrie 2019. Decizia a fost adoptată de consilierii locali în şedinţa de luni, 13 ianuarie, la propunerea primarului Daniel Harpa. Edilul a avut discuţii, în acest sens, şi cu membrii sindicatului din primărie, dar şi cu angajaţi ai instituţiei, cărora le-a explicat că, în acest an, prioritatea sa vor fi investiţiile.

“Am propus consilierilor locali ca salariile să rămână la nivelul lunii decembrie a anului trecut. Dar înainte de a veni cu această propunere în faţa legislativului târgnemţean am avut întâlniri cu membrii sindicatului primăriei, cât şi cu colectivul instituţiei, cu care am discutat despre salarizarea din anul 2020. Toţi colegii au fost de acord. Mai ales că pe lângă salarii, şi anul acesta vor primi vouchere de vacanţă şi norma de hrană. Toţi au semnat procesul verbal. Cu toţii trebuie să fim conştienţi că avem nevoie de resurse pentru investiţii. Plus că, pe lângă salarii, trebuie să mai asigurăm şi condiţii bune la locul de muncă, şi aici exemplific noua investiţie în încălzirea centrală, acoperişul primăriei, asfaltările din jurul primăriei. Însă pe lângă salariile pe care le câştigă din taxele şi impozitele cetăţenilor, angajaţii din primărie pot să opteze pentru a lucra pe proiecte pe fonduri europene câştigate în special de Direcţia de Asistenţă Socială şi ar putea să câştige bani şi pe proiecte europene. Din păcate, spre nemulţumirea mea, nimeni nu se înghesuie să câştige un ban în plus pe fonduri europene. Nu găsim specialişti, jurişti, economişti, care să lucreze suplimentar pe aceste proiecte europene. Pentru mine în acest an prioritatea numărul 1 sunt investiţiile”, ne-a declarat primarul Daniel Harpa. (C.T. STURZU)