Infracțiunile de violență în familie sunt săvârșite, în general, de bărbați, dar sunt și cazuri în care se întâmplă invers, ei ocupând poziția de victimă. Un caz concret de acest fel a avut loc recent, când o femeie din localitatea Săbăoani și-a înjunghiat partenerul de viață. „La data de 4 septembrie a.c., în jurul orei 21:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat de 56 de ani, din localitatea Cordun, cu privire la faptul că, a fost înjunghiat de către concubina sa”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Anchetatorii s-au deplasat la locul indicat de apelant și au constatat că victima prezenta leziuni în zona abdomenului, fiind transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate. Cercetările au stabilit că între cele două părți a avut un conflict generat de consumul de alcool, iar femeia de 62 de ani și-a înjunghiat partenerul de viață. „Împotriva femeii a fost emis un ordin de protecție provizoriu, fiind reținută pentru 24 de ore. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie”, mai arată sursa citată.

(G. S.)