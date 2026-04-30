S.C. COMFORMEDIS S.R.L. anunță finalizarea proiectului „Evoluție pas cu pas”, Cod SMIS: 311967

SC COMFORMEDIS SRL, CUI RO27651973, anunță că în luna aprilie 2026 s-a finalizat implementarea proiectului „Evoluție pas cu pas!”, cod SMIS 311967, cofinanțat din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027, Prioritatea P09 „Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității”, Cod apel: PEO/78/PEO_P9/OP4/ESO4.7/PEO_A36.

Obiectivul general al proiectului a fost promovarea invatarii pe tot parcursul vietii, actualizarea cunostintelor si competentelor a 605 angajati cu varsta cuprinsa intre 18-64 ani din Regiunea Nord-EST prin acces gratuit la informare, consiliere si formare profesionala timp de 18 luni. In urma analizei realizate la nivelul operatorilor economici din Regiunea Nord -Est s-a evidentiat o nevoie acerba de actualizarea si/sau dobandirea de noi competente in randul agajatilor care sa raspunsa noilor tehnologii din domeniul in care activeaza acesti operatori.

Proiectul s-a derulat în perioada 01.11.2024 – 30.04.2026.

Obiectivele specifice ale proiectului au vizat:

OS1 Creşterea gradului de constientizare si determinarea angajatiilor si angatorilor sa participe la Programe de Formare profesională continua prin realizarea de acțiuni sub formă de campanii timp de 16 luni, la nivelul Regiunii Nord-Est cu scopul de a identifica si selecta grupul tinta in cadrul proiectului.

OS2 Dezvoltarea unei cariere de success si competitive si încurajarea participării la Programe de Formare profesională continua a 605 persoane membrii ai grupului tinta din Regiunea Nord-Est prin furnizarea de servicii de consiliere profesionala timp de 16 luni.

OS3 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe si dezvoltarea de noi competene in randul a 605 persoane cu statut de angajat din Regiunea Nord-Est prin furnizarea de cursuri de initiere si calificare timp de 16 luni cu scopul de a facilita accesul acestora la un nou loc de muncă sau păstrarea loc de muncă.

OS4 Stimularea participarii la activitatiile proiectului pe toata perioada de implementare, prin acțiuni inovative cu scopul de a creștea participarea la programele de formare profesională continuă și de a oferi sprijin educational individualizat persoanelor care prezinta dificultati in parcurgerea programelor de formare profesionala continua.

Rezultate atinse în perioada de referință:

Au fost furnizate servicii de informare, consiliere și formare profesională pentru 605 angajați din Regiunea Nord-Est. Proiectul a răspuns nevoii identificate la nivelul operatorilor economici din regiune privind actualizarea și dobândirea de noi competențe, în concordanță cu cerințele noilor tehnologii din domeniile în care aceștia activează.

Beneficiar/Lider: SC COMFORMEDIS SRL, CUI RO27651973, J22/1477/2010, cu sediul în Lunca Cetățuii, DJ Iași-Vaslui, nr. 106D, Iași.

Partener: SC SMART DIGITAL SRL, Valea Lupului, str. Petre Carp, nr. 5, jud. Iași.

Valoarea totală a proiectului: 4.963.415,94 lei,

din care valoarea cofinanțării proprii: 248.196,80 lei.

Manager de proiect: Neculcea Mihaela-Gabriela

Telefon: 0740 019 186

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupar.