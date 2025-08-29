La finalul ședinței de Guvern de astăzi, 29 august, premierul Ilie Bolojan, însoțit de mai mulți membri ai executivului, a prezentat măsurile care sunt cuprinse în pachetul 2 din reforma fiscală.

„Pe ordinea de zi, au fost 5 din cele 6 pachete pe care ni le-am propus să le adoptăm prin asumarea răspunderii. Cel de-al șaselea pachet, cel pentru administrație publică, va fi discutat probabil duminică, când vom avea o nouă ședință de guvern, pentru ca la finalul săptămânii viitoare, toate cele 6 să fie adoptate. Au fost discutate pensiile magistraților, pachetele pe sănătate, companiile de stat, autoritățile autofinanțate ASF, ANCOM, ANRE, și componenta de fiscalitate – insolvență”, a precizat primul ministru.

Pensiile magistraților

Tot el a oferit detalii privind măsurile luate în domeniul justiției:

se prelungește vârsta de pensionare la 65 de ani, într-un termen eșalonat de 10 ani.

„Valoarea pensiei în magistratură. Și aici am avut o situație anormală, ca valoarea pensiei să fie egală cu ultimul salariu în plată. Azi valoarea pensiei medii în magistratură e între 4800 și 5000 de euro, o pensie de multe ori mai mare decât pensia medie de 550 -600 euro. Pensia în magistratură nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu, care oricum e cea mai mare din România”, a declarat premierul.

Premierul a vorbit și despre procesele pentru salarii intentate de magistrați, peste 23.000, legate de salarii, discriminare, inechități, calcul procentual, el spunând că România „plătește peste peste 2 miliarde de euro diferențe salariale și mai sunt încă pe atâtea în perioada următoare”. Deocamdată nu s-a găsit o soluție pentru această problemă. De precizat că magistrații au declanșat deja mișcări de protest în întreaga țară cerând ca acest proiect legislativ să nu fie promovat. Rămâne de văzut care va fi reacția din partea celor vizați de aceste măsuri.

Măsuri în domeniul sănătății

Ministrul Sănătății a vorbit despre măsurile adoptate în domeniu.

Regândirea indicatorilor de performanță și reevaluare anuală pentru manageri și modul de ocupare al funcțiilor de conducere pentru secțiile clinice, mai exact șefii de secție nu vor mai fi numiți direct de universități, ci vor ocupa postul prin concurs bazat pe indicatori de performanță (n.r. în cazul spitalelor universitare).

Decontarea serviciilor în cabinetele de medicină de familie: 20% din bugetul alocat se va duce pentru plata pentru liste (sumă fixă), iar 80% va fi decontat în funcție de numărul de servicii pe care medicul de familie le raportează.

Creșterea programului de lucru pentru ambulatoriile de specialitate, acolo unde există resursa umană (estimativul dat este în jur de 60% din spitale).

Măsuri de vizează membrii Consiliilor de administrație

Aceste măsuri au fost prezentate de Radu Oprea, secretarul general al Guvernului

Modificarea indicatorilor de performanță pentru membrii consiliilor de administrație: indici de 50-75% de performanta financiara, 25-50% nefinanciari;

Creșterea cerințelor pentru firmele de recrutare;

Eficientizarea AMEPIP (Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice);

Scăderea numărului de membri în CA-uri de la 7 la 5, de la 5 la 3 și reducerea indemnizațiilor în procente semnificative.

Alte măsuri anunțate

Conducerile ASF, ANRE și ANCOM vor trebui să vină în Parlament cu propuneri de reducere a organigramei cu 10% pentru posturile de specialitate și 30% pentru posturile de suport. Propunere pentru reducerea indemnizațiilor cu 30% a conducerii acestor structuri și cu reducerea indemnizatiilor personalului cu 30% până la 30 octombrie

Regândirea insolvenței, creșterea colectării, tratament corect pentru contribuabilii corecți

„Ne propunem ca la finalul acestei zile să trimitem cele 5 proiecte și sperăm că mâine se va stabili o agendă pentru amendamente, foarte probabil până la începutul săptămâna viitoare, și apoi susținerea efectivă în parlament”, a precizat Ilie Bolojan.



Lipsește pachetul de măsuri care vizează administrația publică locală, arătând că cel mai probabil există tensiuni în coaliție pe această temă.

