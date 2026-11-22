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Fotbalul românesc a pierdut astăzi o legendă. Dudu Georgescu, cel mai bun marcator din istoria primei ligi din România și singurul fotbalist român recompensat de două ori cu trofeul Gheata de Aur a Europei, s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani.

A plecat în liniște, departe de țară, într-o casă din Canada. Așa a ales să trăiască ultimii ani cel mai mare vârf pe care l-a avut vreodată fotbalul românesc. Dudu Georgescu avea 76 de ani.

Vestea a căzut ca un gol primit în minutul 90. Federația Română de Fotbal a anunțat oficial doliul și a cerut moment de reculegere pe toate stadioanele din Liga 2 și Liga 3, în etapa aceasta și în cea viitoare.

Cifrele lui par astăzi ireale, dintr-un alt fotbal. 252 de goluri în prima ligă – nimeni nu l-a ajuns nici până azi. 207 numai pentru Dinamo, în 260 de meciuri. Patru ani la rând golgheter al României, între 1975 și 1978.

Băiatul plecat de la Progresul la 18 ani avea să devină coșmarul Europei. În 1975 lua prima Gheatǎ de Aur cu 33 de goluri. Doi ani mai târziu făcea ceva ce părea de pe altă planetă: 47 de goluri într-un singur sezon, cu cinci reușite chiar în ultima etapă, cu Reșița. Recordul lui a ținut mai bine de trei decenii și jumătate. L-au bătut abia Messi și Ronaldo.

În 1975 și 1977 era deja în Top 10 pentru Balonul de Aur. Juca simplu: joc de cap perfect, simț al porții cum rar s-a mai văzut. Portarii știau unde trage, fundașii știau cum se mișcă – și tot nu-l puteau opri.

Cu Dinamo a luat patru titluri și o Cupă, în 1976 a fost declarat cel mai bun fotbalist al țării. Pentru națională a jucat de 44 de ori și a dat 21 de goluri. După Dinamo au urmat SC Bacău, Gloria Buzău și Flacăra Moreni, apoi retragerea discretă și, mai târziu, plecarea în Canada.

Cei care l-au văzut spun același lucru: nu făcea spectacol, făcea goluri. Nu poza în vedetă, își făcea meseria.

Astăzi, când atacanții se vând cu zeci de milioane pentru un sezon de 20 de goluri, povestea lui Dudu Georgescu cu 47 de goluri într-un campionat pare o legendă spusă de bunici. Dar e adevărată. Și tocmai de aceea doare.

Un material despre Dudu Georgescu, în Mesagerul de Neamț citește aici.