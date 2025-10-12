ACTUALITATEEDUCATIENEAMȚ

S-a stins doamna profesoara Doina Cecilia Iordăchescu

S-a stins doamna profesoara Doina Cecilia IordăchescuEste un adevăr, în primul rând pentru că profesoara de limbă engleză Doina Cecilia Iordăchescu era lumina fiecărui grup în care se afla. Nelipsită de la toate manifestările culturale ale orașului, că era vorba despre Vacanțele muzicale, Festivalul de teatru sau un concert cameral, domnișoara Doina era mereu o prezență discretă, distinsă, cu un zâmbet plin de bunătate. Împărțea îmbrățișări tuturor și știa întotdeauna cum să ridice moralul cuiva.

În această toamnă, orașul Piatra-Neamț își ia rămas bun de la ea, întristat și înfrigurat.

„Pornim de la premiza că există mâine. Că mai avem timp să facem lucrurile pe care ni le dorim și pe care le tot amânăm.

Dar ne înșelăm. Oricând putem deschide un mesaj în care ni se comunică dispariția cuiva drag. Și rămânem cu gânduri nerostite, vizite plănuite, dorul de o îmbrățișare sau de o ieșire la o cafenea.

Ziua de azi a fost de o frumusețe… sfâșietoare. Multă lumină, multă culoare, temperatură ideală. Copacii păreau realmente ireali! Dar toată această splendoare n-a reușit decât să-mi accentueze dorul de cea care a fost un om cald și luminos, adevărată întruchipare a unei profunde și autentice joi de vivre.

A fost o zi care cu siguranță i-ar fi plăcut și dumneaei – poate de aceea am simțit că m-a însoțit pe tot parcursul drumeției, că am străbătut împreună orașul acesta pe care atâta l-a iubit.

Privind înapoi, văd că Miss Doina m-a învățat mult mai mult decât limba engleză. Îi voi mulțumi mereu, plină de recunoștință, că a făcut parte din viața mea”, i-a scris o fostă elevă pe contul său de socializare.

Dumnezeu să o odihnească!

EVENIMENT

Cum arată Festivalul Oierilor de la Grințieș, o sărbătoare a tradițiilor și obiceiurilor locale

Astăzi, 12 octombrie, la Grințieș are loc Festivalul Oierilor,...
ECONOMIE

FIDELIS, ediția de toamnă: statul acordă dobânzi de până la 8,20% în lei

Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea ediției de toamnă a...
ACTUALITATE

Vreme rece în următoarele zile în zona Moldovei

Meteorologii prognozează o răcire a temperaturilor aerului în Regiunea...
ACTUALITATE

Video. Bătaie și scandal la lăsarea întunericului în Piatra-Neamț

Sâmbătă, 11 octombrie, în jurul orei 20:30, pe Bulevardul...
EVENIMENT

Foto. Concurs de șah la Cordun. Primarul Adrian Ciobanu, printre concurenți

Sâmbătă, 11 octombrie 2025, în comuna Cordun s-a desfășurat...

