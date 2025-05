În ședința Consiliului Național Politic al PSD, din care fac parte liderii tuturor organizațiilor județene de partid, de astăzi, 5 mai, ora 17:00, s-a votat, în unanimitate, demisia lui Marcel Ciolacu din funcția de premier. Ar urma ca miniștrii PSD să rămână interimar pe funcții până ce un nou Guvern va fi votat de Parlament.

Anterior ședinței, Marcel Ciolacu a anunțat că va demisiona din funcția de prim -ministru, un gest pe care l-a motivat prin neîndeplinirea obiectivului principal al PSD și al coaliției de guvernare PSD-PNL, acela de a avea un candidat comun la președinție, care să intre în turul 2 și să câștige alegerile prezidențiale din acest an.

“Astăzi, după ce am văzut votul românilor și faptul că această coaliție nu și-a îndeplinit obiectivele, deci neavând nicio credibilitate după votul românilor, am să propun colegilor mei ca PSD să iasă din această coaliție. Dacă colegii mei vor vota să ieșim din coaliție, normal că eu, primul ministru al coaliției, am să îmi depun demisia tot astăzi, la președintele interimar al României”, a declarat Marcel Ciolacu înaintea ședinței.

Ceva mai devreme a avut loc o ședință a coaliției PSD-PNL în cadrul căreia Ciolacu și-a anunțat demisia.

Potrivit legilației în vigoare, aceasta devine irevocabilă din momentul în care președintele ia act de depunerea ei, nu mai târziu de 15 zile de la data depunerii. Președintele României va lua act de demisia primului-ministru printr-un decret prezidențial.

Va urma desemnarea, tot prin decret prezidențial, a unui alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, până la formarea noului Guvern. Perioada de interimat poate dura cel mult 45 de zile, timp în care trebuie format un nou Guvern. Guvernul interimar poate emite doar acte privind administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern.

Surse din partid vorbesc despre schimbarea întregii conduceri centrale a PSD, pentru că toți sunt considerați vinovați de noul eșec în alegeri.

Angela Croitoru