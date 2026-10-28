Run Iași 2026: 1.000 de alergători pe traseul de 10 kilometri. „Un oraș, 5 universități, sute de mii de pași împreună”

Pe 1 noiembrie, Iașiul iese din nou la alergare. Cea de-a doua ediție a Run Iași aduce pe traseul de 10 kilometri 1.000 de alergători, de două ori mai mulți decât la prima ediție, anunță pagina oficială a competiției.

Pe linia de start se vor alinia oameni de toate felurile. Unii abia au descoperit plăcerea alergatului, alții sunt sportivi de performanță. Vor veni alergători din Iași și din alte orașe ale țării, dar și din Republica Moldova, unde comunitatea de alergători a crescut mult în ultimii ani.

Cifra dublă față de anul trecut se explică prin sprijinul primăriei, printr-o promovare mai amplă a evenimentului, prin numărul mare de sponsori și prin implicarea celor cinci universități de stat din Iași. Studenții vor alerga ca reprezentanți ai universităților lor, iar organizatorii pun mult accent pe acest lucru. De altfel, sloganul ediției spune totul: „Un oraș, 5 universități, sute de mii de pași împreună!”

Ambasadorul ediției din acest an este Nicolae Soare, unul dintre cei mai valoroși alergători români și deținătorul recordului național la maraton. Semnătura lui apare și pe fața medaliei care va ajunge la fiecare participant care va trece linia de sosire.

Primarul Mihai Chirica spune că evenimentul are un scop aparte, acela de a apropia oamenii. „Contează foarte mult un astfel de eveniment, pentru că sportul unește, nu are culoare politică, ideologii”, a declarat edilul.