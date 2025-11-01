Video – foto. Roxana Elena Azamfirei din Piatra-Neamț a întors trei scaune la „Vocea României”

Roxana Elena Azamfirei din Piatra-Neamț a convins cu vocea ei caldă și pătrunzătoare pe trei dintre cei patru jurați de la show-ul TV „Vocea României”, la audițiile pe nevăzute, difuzate vineri, 31 octombrie, de postul național de televiziune PRO TV.

La 38 de ani, Roxana Azamfirei a întors scaunele lui Theo Rose & Horia Brenciu, Smiley și Irina Rimes cu o melodie populară evreiască foarte cunoscută, „Hava Nagila”.

„Vin din Piatra-Neamț, dar stau de mulți ani în București… et je chante (franceză – Și eu cânt în traducere -n.r.)”, s-a prezentat ea juraților, arătând că ea cântă în cel puțin patru limbi, pe lângă română, adică: coreană, sârbească, greacă și ebraică. A și făcut o scurtă demonstrație în coreană, la cererea lui Horia Brenciu.

Smiley, Theo și Horia Brenciu au vorbit despre pariurile legate de vârsta concurentei, pornind de la genul de muzică și melodia aleasă, înainte de a-și întoarce scaunele.

„Roxana, bine ai venit la Vocea României! Nu s-a cântat niciodată piesa asta în 13 sezoane. Foarte bună varianta, foarte frumoasă!”, a spus Andrei Tiberiu Maria, alias Smiley.

Originalitate… printr-o piesă clasică de nuntă!

„Eu m-am întors pentru nota aia de sus și pentru nota aia de jos, unde ți-ai dat drumul la voce!”, a spus Irina Rimes. „În rest am simțit o sită prin care vocea ta nu poate să ajungă la noi! Și pentru mine este o mare provocare, eu vreau să scot vocea din tine!”, a conchis îndrăgita artistă și compozitoare din Republica Moldova.

Iar Tudor Chirilă, singurul jurat care NU s-a întors, a punctat, mai în glumă, mai în serios: Adică, un fel de „exorcism, așa, nu? Dar, ea are o voce foarte bună! De ce vrei să scoți vocea din ea?”.

Smiley, Theo Rose & Brenciu și Irina Rimes s-au „certat” -în stilul lor caracteristic – la cine în echipă să intre pietreanca Roxana Azamfirei.

Smiley a arătat că s-a întors: „Pentru vocea ta foarte frumoasă, dar, în special, pentru că am vrut să văd cine cântă piesa asta. Zic: Vreau să văd ce fel de om alege să cânte piesa asta care se cântă la nunțile evreiești?!”.

Theo Rose i-a făcut o propunere pe care Roxana a acceptat-o bucuroasă, aceea de a descoperi ce pot face împreună, cu vocile lor, și de a se cunoaște mai bine.

În final, Roxana Azamfirei a ales să intre în echipa Theo Rose & Horia Brenciu.

„Deci am un feeling nebun legat de fata asta. Cred că ne va da niște lecții de muzică foarte șmechere. Cred că ascunde niște calități vocale care o vor propulsa departe în showul acesta”, comenta pe Youtube unul dintre urmăritorii emisiunii de talente.

(Audiția pe nevăzute a Roxanei din Piatra-Neamț o puteți revedea aici).

Acum 11 ani, Roxana Elena Azamfirei și-a încercat norocul și la X Factor, tot cu o piesă originală, greu de interpretat, „I just wanna make love to you” mai ales prin prisma faptului că este un hit internațional foarte cunoscut, iar Etta James nu prea are partituri ușor de interpretat (momentul poate fi revăzut aici).

***

Vocea României este o emisiune concurs difuzată de Pro TV în fiecare toamnă, vinerea, de la ora 20.30. Show-ul de talente „unde doar vocea contează” a avut premiera în septembrie 2011 și face parte din franciza ”The Voice”.

Concursul este format din mai multe etape: audiții pe nevăzute, confruntări, knockout-uri și gale live. Juriul emisiunii este format din 4 membri: Tudor Chirilă, Irina Rimes, Smiley și Horia Brenciu & Theo Rose.

Sursă foto-video: YouTube, Vocea României

Angela Croitoru