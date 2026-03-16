România testează un portal unic pentru serviciile publice digitale: a fost lansată platforma ROePAS

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a lansat versiunea beta a platformei ROePAS, o infrastructură digitală națională care promite să devină punctul unic de acces la serviciile publice online pentru cetățeni, companii și instituții.

Platforma este disponibilă la adresa https://roepas.ro și oferă acces centralizat la informații, proceduri administrative și servicii de asistență digitală. Potrivit ADR, proiectul face parte din programul de implementare a cloudului guvernamental și este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul componentei dedicate transformării digitale.

Noua platformă este concepută pentru a simplifica accesul la servicii administrative și pentru a reduce birocrația, prin integrarea mai multor sisteme informatice ale instituțiilor statului. ROePAS va funcționa în conformitate cu regulamentul european privind portalul digital unic – Single Digital Gateway – facilitând inclusiv schimbul transfrontalier de documente administrative.

Printre principalele funcționalități ale platformei se numără accesul centralizat la servicii digitale, autentificarea electronică prin eIDAS și ROeID, precum și servicii de suport precum chatbot, chat live și sistem de ticketing pentru solicitări. Portalul este integrat cu instituții importante precum Ministerul Justiției, Oficiul Național al Registrului Comerțului sau Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Un alt element important este migrarea a peste 5.000 de proceduri administrative existente în fostul portal PCUE, astfel încât serviciile digitale să rămână disponibile și în noua infrastructură.

Platforma este structurată pe trei componente principale: una dedicată cetățenilor și mediului de afaceri, care permite depunerea de cereri și obținerea documentelor online; una pentru instituțiile publice, unde pot fi configurate și gestionate serviciile digitale; și o componentă de administrare a portalului.

Instituțiile publice vor putea integra serviciile în platformă prin mai multe metode, inclusiv prin utilizarea directă a portalului, prin interconectarea cu sistemele proprii sau prin redirecționarea către portalurile instituțiilor.

Autoritatea pentru Digitalizarea României a anunțat că în perioada următoare vor avea loc sesiuni de instruire pentru instituțiile publice, astfel încât acestea să poată configura și publica serviciile digitale în noua platformă.

În această etapă pilot, ADR așteaptă feedback atât din partea instituțiilor, cât și din partea utilizatorilor, pentru îmbunătățirea platformei înainte de implementarea completă la nivel național.

