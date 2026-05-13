România intră oficial în recesiune, dar șocul vine din altă parte: chiriile cresc cu peste 30% într-o lună

Datele publicate de INS confirmă intrarea României în recesiune tehnică, după două trimestre consecutive de scădere economică. PIB-ul s-a contractat cu 0,2% față de trimestrul anterior și cu 1,5% în termeni anuali, într-un context economic deja fragil.

Însă adevărata anomalie a începutului de an vine din zona inflației. În aprilie, rata anuală a urcat la 10,7%, dar nu pe fondul alimentelor sau al carburanților, ci al unei creșteri bruște a serviciilor. În centrul acestei evoluții se află chiriile, care au explodat cu 33,5% într-o singură lună.

Această creștere nu poate fi explicată doar prin cursul valutar, care a avansat cu aproximativ 5%, sugerând o ajustare accelerată a pieței imobiliare, posibil începută încă din martie.

În același timp, economia reală încetinește. Revizuirea datelor arată că stagnarea din trimestrul III 2025 a fost, de fapt, mai puțin severă decât se credea, ceea ce mută intrarea oficială în recesiune în toamna anului trecut. Cu toate acestea, tendința rămâne clar negativă.

Structura inflației ridică semne de întrebare: în timp ce bunurile cresc moderat, serviciile – în special cele legate de locuire – devin principalul motor al scumpirilor. Este un tip de inflație mai greu de controlat prin măsuri clasice și cu impact direct asupra nivelului de trai.

În acest context, presiunea economică nu vine doar din scăderea PIB, ci din dezechilibrele interne, care afectează direct costul vieții.