Roman-Neamț: Bărbat de 66 de ani găsit fără viață în apartament

Pompierii din Roman au intervenit în seara de marți, 5 mai, pe str. Dumbrava Roșie din localitate în urma unei sesizări primite în jurul orei 20.15 pentru deblocarea unei uși. Solicitarea a fost făcută, deoarece persoana care locuia în apartament nu răspundea la telefon și la ușă.

„Pompierii, cu ajutorul scării culisabile, au intrat printr-o fereastră în apartamentul situat la al doilea etaj”, precizează comunicatul ISU Neamț. Din nefericire, în apartament a fost găsit bărbatul de 66 de ani, fără semne vitale. (G. S.)