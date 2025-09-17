Video-foto. Roman. Ministrul Dezvoltării a inaugurat prima creșă construită după revoluție

Ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, Attila-Zoltán Cseke, a inaugurat, marți, 16 septembrie, împreună cu primarul Laurențiu Leoreanu, creșa de pe strada Renașterii din Roman, prima construită după revoluția din 1989 în oraș.

Înainte de a veni la inaugurare, ministrul Attila Cseke și primarul Leoreanu au avut o întâlnire la sediul primăriei romașcane unde au discutat despre oportunități de finanțare pe proiectele orașului.

1 din 5

Laurențiu Leoreanu și ministrul Attila Cseke au o relație de colaborare mai veche, din perioada în care ministrul era senator UDMR de Bihor, iar primarul de Roman era deputat PNL de Neamț.

Primarul Laurențiu Leoreanu a vorbit despre necesitatea pe care această creșă o acoperă și despre planurile existente în zonă unde dorește să realizeze un campus pentru preșcolari, prin construirea și a unei grădinițe noi în aceeași locație.

Creșa inaugurată este cea cu numărul 32 din 110, prin Programul Național de construire creșe “Sfânta Ana”, pe care ministrul l-a lansat în urmă cu patru ani. Demnitarul a prezentat programul și liniile sale de finanțare, stadiul de realizare al acestuia, subliniind faptul că, la Piatra-Neamț, au fost deja construite și inaugurate două creșe prin acest program (detalii recitiți aici și aici).

Redactor: Angela Croitoru

Montaj imagini: Denisa Popa