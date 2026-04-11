Roman. Mașină distrusă în incendiu. Familia Viziru contestă concluziile oficiale și cere lămuriri cum s-a schimbat proprietarul mașinii

O familie din municipiul Roman încearcă, la aproape un an de la un incendiu în care și-a pierdut autoturismul, să afle cu exactitate ce s-a întâmplat și cine este responsabil. Cazul face obiectul unui dosar penal, iar opiniile părților implicate rămân divergente.

Adela Viziru susține că, în mai 2025, a cumpărat împreună cu fiul său un autoturism BMW fabricat în 2007, pe care intenționau să îl recondiționeze. Mașina a fost înregistrată fiscal la Direcția de Taxe și Impozite Roman, iar pentru aceasta a fost încheiată o poliță RCA. Nu și una CASCO, care ar fi ajutat mult în acest caz.

La scurt timp după achiziție, autoturismul a fost dus într-o curte aparținând unei vopsitorii auto, pentru pregătirea lucrărilor de vopsire. În noaptea de 4 iunie 2025, un incendiu izbucnit în acea locație a afectat mai multe vehicule, inclusiv mașina familiei Viziru, care a fost distrusă în totalitate.

„Fiul meu a dus autoturismul la Ciprian Dumea, la vopsit. Doream să o aranjăm ca să o putem pune în circulație. Fiul meu, Mihai, lucrează în străinătate, iar, când vine în țară, mai lucrează în acest service al prietenului lui, Dumea. Este la câteva străzi distanță”, povestește femeia.

Intervenția pompierilor și cauza indicată oficial

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, pompierii au intervenit în jurul orei 03:19 pentru stingerea incendiului izbucnit la autoturisme parcate pe strada Salciei.

„La ora 03:19 pompierii au fost solicitați să intervină în municipiul Roman pentru stingerea unui incendiu produs la două autoturisme parcate în curtea unui imobil de pe strada Salciei. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Roman și IPJ. Până la sosirea pompierilor, au fost evacuate două autoturisme care se aflau în imediata apropiere a incendiului. Ajunși la locul indicat, pompierii au constatat că incendiul se manifesta la două autoturisme, existând posibilitatea propagării la o construcție cu rol de garaj. S-a acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, în urma căruia au ars un autoturism pe o suprafață de aproximativ 60% și un autoturism pe o suprafață de aproximativ 30%. Scurtcircuitul electric a fost cauza probabilă de producere a incendiului”.

Familia contestă concluziile și ridică semne de întrebare

Familia Viziru contestă această concluzie și susține că există neclarități legate de modul în care a izbucnit incendiul.

„Avem mai multe semne de întrebare și vrem să aflăm adevărul. Nu ni se pare că lucrurile sunt pe deplin lămurite”, afirmă Gabriel Viziru.

Acesta descrie și contextul din ziua incidentului: „Fratele meu, Mihai, a fost în ziua respectivă la atelier, a început să pregătească mașina pentru vopsit și, la un moment dat, a fost sunat și a plecat, în grabă, vorbind la telefon. Lângă autoturism a rămas Ciprian Dumea, patronul vopsitoriei auto. Nu înțelegem cum mașina a luat foc chiar din zona din față, acolo unde se afla prietenul fratelui meu, atunci când Mihai a plecat de lângă autoturism”.

Familia spune că a făcut demersuri la mai multe instituții pentru a obține clarificări.

„Pe unde am mers, nimeni nu vrea să ne asculte și să cerceteze cu adevărat! Cred că sunt toți mână în mână! Dar nici eu nu mă las până nu ni se face dreptate! După incendiu, am aflat că mașina ar fi proprietatea altcuiva, nu a mea. Așa mi-a spus până și directoarea de la Taxe și Impozite, de la primărie. Cum s-a întâmplat asta, dacă eu am toate documentele mașinii? Eu am cumpărat-o, i-am făcut RCA. Uitați aici, toate documentele!”, spune Adela Viziru.

Poziția proprietarului vopsitoriei și ancheta penală

De cealaltă parte, proprietarul vopsitoriei respinge orice implicare. Ciprian Dumea afirmă că a acceptat doar să ajute, permițând parcarea mașinii în curte, și că nu are nicio responsabilitate în producerea incendiului.

„Prietenul meu, Mihai Viziru, a adus acel autoturism, l-a parcat în curte la mine, să îl pregătească pentru vopsit. Nu știu dacă voia să-l vopsească în atelier la mine sau în altă parte. Eu l-am primit pentru că suntem prieteni și am vrut să îl ajut. În noaptea incendiului, s-a creat o confuzie și, inițial, s-a crezut că era autoturismul meu. Dar eu am explicat situația la poliție. Ce vină am eu că i-a luat foc autoturismul? Nici măcar nu știam că mama lui este proprietarul. Eu am crezut că este mașina lui. Când a fost să o cumpere, m-a chemat și m-a întrebat dacă merită banii și atunci i-am spus: depinde ce reparații trebuie să-i faci. Nu înțeleg ce vrea doamna Viziru de la mine. Ce rău le-am făcut eu, dacă am vrut să-i ajut și s-a întâmplat ce s-a întâmplat?”, a declarat acesta.

Inspectoratul de Poliție Județean Neamț a confirmat existența unui dosar penal pentru distrugere, în forma prevăzută de art. 253 alin. (4) din Codul Penal, care vizează faptele de distrugere prin incendiere.

„Dosarul este în lucru, sub supravegherea unității de parchet competente. Acțiunea civilă a fost acoperită de polița de asigurare”, au transmis reprezentanții IPJ.

În paralel, familia Viziru continuă demersurile pentru a obține clarificări suplimentare privind cauza incendiului și eventualele responsabilități.

Ca de obicei rămân lucruri nelămurite, mai ales, dacă versiunea doamnei Viziru se confirmă: cum a fost schimbat, în acte, proprietarul mașinii, dacă nu a făcut-o cineva care avea acces la documente? Teoretic, ar fi foarte ușor de clarificat acest aspect, ceea ce ar duce și la lămurirea întregului caz. Mai puțin a funcționalității curții în care erau parcate mașini „ale prietenilor”, dacă acolo funcționează oficial un atelier auto. Care era cu activitatea suspendată, dar cu mașini în curte si unde un personaj, care mai lucra din când în când acolo (cu carte de muncă?) avea acces să-și pregătească masina pentru vopsit, ca să cităm „Nu știu dacă voia să-l vopsească în atelier la mine sau în altă parte.”

Angela Croitoru