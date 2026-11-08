ROADPOL nocturn: trei „premianți” la alcool, „0” la drogtest!

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 7/8 noiembrie, polițiștii de la Serviciul Rutier Neamț au desfășurat acțiuni pentru depistarea conducătorilor auto care se află sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Trei conducători auto au fost depistați sub influența alcoolului, în trafic, și niciunul dintre cei trași pe dreapta nu consumase droguri. Unul dintre cei trei, un șofer din Târgu-Neamț, are acum dosar penal pentru o alcoolemie de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat. Activitățile au avut loc în intervalul orar 20:00–04:00, pe mai multe tronsoane de drumuri naționale din județ și au fost organizate în cadrul Calendarului de acțiuni ROADPOL și dispozițiile Direcției Rutiere, la nivel național.

„În urma controalelor efectuate, polițiștii au depistat 3 conducători auto care au avut rezultate pozitive la testarea pentru consumul de alcool. Dintre aceștia, în cazul a doi conducători auto au fost înregistrate valori cuprinse între 0,01 și 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în cazul unui alt conducător auto valoarea indicată a fost de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, situație în care sunt continuate cercetările, conform prevederilor legale. În ceea ce privește consumul de substanțe psihoactive, nu au fost înregistrate rezultate pozitive”, a precizat inspector principal Ramona Ciofu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț.

Polițiștii rutieri vor continua astfel de acțiuni, cu scopul declarat de a preveni producerea accidentelor de circulație și pentru a creștere gradul de siguranță pe drumurile publice. „Consumul de alcool și conducerea unui vehicul nu sunt compatibile! O decizie aparent banală poate avea consecințe grave, atât pentru conducătorul auto, cât și pentru ceilalți participanți la trafic”, atenționează sursa citată.