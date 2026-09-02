Premieră: Aplicația RO Wallet, noul portofel național, „interoperabil la nivel european”

Începând din 14 ianuarie 2027, românii își vor putea încărca actele necesare, într-o singură aplicație, instalată pe telefon, potrivit RO-Wallet.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) informează cetățenii români că este vorba de acte diverse, precum: „actul de identitate, permisul, diplomele și alte documente importante”. Acestea pot fi folosite „cu aceeași valoare legală ca pe hârtie”, iar cetățenii pot decide, „de fiecare dată”, ce act arată, „cui și în ce scop”. Noul portofel digital este „un mod nou, simplu și sigur de a-ți rezolva treburile de zi cu zi, în România și în toată Uniunea Europeană”, continuă MAI.

Site-ul RO Wallet împreună cu documentația tehnică au fost lansate marți, 1 septembrie, pe platforma online GitHub, „bazată pe cloud”, „care îi ajută pe programatori să stocheze, să gestioneze și să colaboreze la proiecte software pentru a le îmbunătăți”.

Proiectul este dezvoltat în 4 etape: cea din 31 august 2026, când depozitele GitHub, documentația publică și site-ul de prezentare RO Wallet au devenit disponibile, cea din 31 octombrie 2026, când versiunea de test a RO Wallet va deveni disponibilă, cea din 22 decembrie 2026, când o versiune beta a RO Wallet, pentru „un grup restrâns: familie, apropiați și utilizatori selectați”, se va certifica și, ultima etapă, din 14 ianuarie 2027, când se va lansa oficial RO-Wallet.

Acest proiect este soluția națională a României, pentru Portofelul European de Identitate Digitală, proiect propus de Germania la nivelul Uniunii Europene, relatează Profit.ro.

Ioana Mărcuțianu

Sursă foto: Facebook / Ministerul Afacerilor Interne