Urs la Poiana Teiului: a fost emis RO-Alert
RO-ALERT – urs la Bicaz Chei. Este a doua avertizare în mai puțin de 24 de ore

de Sofronia Gabi

Actualizare

Astăzi, jandarmii montani nemțeni au intervenit în localitatea Bicaz-Chei, după ce, printr-un apel la 112, în jurul orei 18:00, a fost semnalată prezența unui urs în apropierea unei cabane turistice. Ajunși la fața locului, echipajul din cadrul Postului de Jandarmi Montan Bicaz – Izvorul Muntelui a constatat că aspectele sesizate se confirmă. Animalul a fost localizat în zona traseelor de escaladă, între Via Ferrata Astragalus și Rezervația Cheile Șugăului–Munticelu, și a fost îndepărtat către o zonă sigură, fără a pune în pericol grupurile de turiști aflate în apropiere”, anunță Jandarmeria Neamț.

Pentru îndepărtarea sălbăticiunii jandarmii au folosit semnale acustice, apoi au monitorizat zona pentru a se asigura că animalul nu revine în perimetrul traseelor turistice. Nu au fost înregistrate victime omenești sau pagube materiale.

În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 3 apeluri la 112 privind prezența ursului în zona Bicaz-Chei, dar se observă o creștere a numărului de sesizări referitoare la prezența animalelor sălbatice și în comuna Poiana Teiului.

Cu puțin timp în urmă Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț a fost anunțat de prezența unui urs în localitatea Bicaz chei. Pentru avertizarea populației a fost transmis mesaj RO-ALERT. „A fost semnalată prezența unui urs în comuna Bicaz Chei, sat Bicaz Chei, strada Principală. A fost emis mesaj RO-ALERT”.

Este a doua oară într-o singură zi când ursul ajunge în zona locuită din Bicaz Chei, pentru că sătenii au mai primit o alertare similară pe 23 mai, la aproximativ jumătate de oră după miezul nopții, ora 00:35, sălbăticiunea fiind semnalată în aceeași zonă.

Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
