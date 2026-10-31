RO-ALERT – posibilă incursiune de drone

Actualizare: IGSU a anunțat că alerta aeriană a luat sfârșit.

Actualizare: Ministerul Apărării Naționale a anunțat că o nouă țintă aeriană a intrat neautorizat în spațiul aerian național dinspre Republica Moldova. Au decolat două aeronave F-16, de la Baza 86 Aeriana de la Fetești, și un elicopter IAR-330 SOCAT. Alerta aeriană a fost extinsă pentru populația din județele Botoșani și Bacău, fiind transmise mesaje RO-Alert la 18:10, respectiv 18:15, anunță news.ro.

Actualizare: „Avertizare RO-Alert pentru județele Iași și Neamț

În urma notificării de către SMFA din cadrul MAPN despre posibilitatea pătrunderii unei drone în spațiul aerian național, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis două mesaje de avertizare RO-Alert, unul pentru populație din județul Iași, iar cel de-al doilea pentru populația din județul Neamț.

Recomandăm cetățenilor să își păstreze calmul, să manifeste vigilență și să respecte indicațiile transmise prin mesajul de avertizare. În cazul în care observă obiecte căzute din spațiul aerian, să nu se apropie de acestea și să anunțe imediat autoritățile, apelând numărul unic de urgență 112.

Totodată, recomandăm cetățenilor să se informeze exclusiv din surse oficiale și verificate și să evite distribuirea informațiilor neverificate”, anunță ISU Neamț.

Știre inițială

Un mesaj RO-ALERT a avertizat cetățenii din Piatra Neamț, posibil din tot județul Neamț, despre posibilitatea incursiunii unor drone. Mesajul oficial nu include prea multe amănunte, în afară de recomandările pentru populație de a se adăposti.

Vom reveni cu amănunte.