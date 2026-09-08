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RO-Alert în Neamț și Iași: avertizare privind posibila cădere a unor obiecte din spațiul aerian

de Vlad Bălănescu

Locuitorii din județele Neamț și Iași au primit, marți după-amiază, mesaje RO-Alert de alertă extremă, prin care sunt avertizați asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Avertizarea emisă de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență este valabilă pentru o perioadă estimată de 90 de minute.

Cetățenii sunt îndemnați să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. Dacă nu au acces la un astfel de spațiu, oamenii sunt sfătuiți să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul!”, se arată în mesajul transmis populației.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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