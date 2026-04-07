Risc de fraudă online în perioada Sărbătorilor Pascale – mai multe instituții au lansat un ghid de protecție

Perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale intensifică riscurile de fraude online astfel că Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică și Asociația Română a Băncilor, cu sprijinul sectorului bancar au lansat „Ghidul practic de protecție digitală pentru utilizatori” în cadrul proiectului național SiguranțaOnline. Specialiștii subliniază că majoritatea fraudelor pornesc de la acțiuni aparent banale: accesarea unui link primit pe e-mail sau SMS, furnizarea datelor cardului sau a codurilor de securitate, instalarea unor aplicații la solicitarea unor persoane necunoscute sau urmarea instrucțiunilor primite în cadrul unor apeluri telefonice nesolicitate.

„Ghidul lansat de SiguranțaOnline, disponibil gratuit pe platforma oficială, oferă utilizatorilor un set de recomandări esențiale pentru prevenirea acestor situații, de la evitarea linkurilor suspecte și protejarea datelor bancare, până la utilizarea autentificării în doi pași și evitarea rețelelor Wi-Fi publice pentru tranzacții financiare. Reprezentanții inițiativei atrag atenția că nicio instituție sau companie nu solicită datele cardului, parole sau coduri sensibile prin telefon, e-mail sau SMS și recomandă utilizatorilor să verifice întotdeauna sursa informațiilor și să evite deciziile luate sub presiune sau urgență”, anunță Poliția Română.

Perioada Paștelui, caracterizată de cumpărături online, donații și livrări, devine un context favorabil pentru atacatori, care profită de emoție, grabă și încredere. Cele mai frecvente scenarii includ mesaje false despre colete, campanii umanitare fictive sau apeluri telefonice în numele unor instituții. Un capitol distinct al ghidului este dedicat protecției copiilor în mediul online, în contextul în care aceștia petrec mai mult timp pe internet în perioadele de vacanță și pot deveni ținte ale atacatorilor.

Avertismentul vine într-un context în care fraudele informatice sunt în creștere accelerată. Potrivit datelor DNSC incidentele de fraudă și tentativă de fraudă au crescut cu peste 90%, iar phishing-ul are o creștere de circa 70%. Ingineria socială a devenit principala tactică folosită de infractorii din mediul online, tocmai pentru că nu folosește resurse IT costisitoare sau complexe, ci scenarii și povești atent construite, menite să emoționeze și să determine potențialele victime să acționeze impulsiv. Tentativele de fraudă pot fi raportate pe platforma dedicată pnrisc.dnsc.ro sau la numărul de urgență 1911.Pe platforma sigurantaonline.ro, utilizatorii pot găsi ghiduri, exemple de fraude și quiz-uri interactive prin care își pot testa cunoștințele despre siguranța digitală. www.sigurantaonline.ro.

