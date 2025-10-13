ECONOMIEACTUALITATEEconomic Neamț

Rezultatele târgului de job-uri pentru absolvenți în Neamț – 245 de persoane au fost selectate în vederea angajării

de Vlad Bălănescu

Cel de-al doilea târg anual de job-uri care are loc în Neamț, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, a avut rezultatele scontate de organizator, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț. Aproximativ jumătate dintre cei care s-au prezentat la eveniment pentru găsirea unui loc de muncă ar putea fi angajați în viitorul foarte apropiat. La târgul de toamnă care s-a desfășurat pe 10 octombrie la Piatra neamț, Roman și Târgu Neamț (amănunte aici) au fost prezenți 94 de angajatori și 674 de persoane în căutarea unui job. „Suntem extrem de satisfăcuți de interesul arătat atât de angajatori, cât și de cei care își caută un loc de muncă. Faptul că peste 245 de persoane au fost deja pre-selectate pentru angajare în urma evenimentului, confirmă că Bursa Locurilor de Muncă este un instrument esențial și eficient. Am reușit să acoperim o gamă largă de domenii, de la privat la cel public, sprijinind astfel companiile locale și instituțiile în găsirea forței de muncă necesare”, a declarat Daniel Chirilă, director executiv AJOFM Neamț.

Angajatorii au oferit celor prezenți un număr total de 648 de locuri de muncă, evenimentul confirmând nevoia de personal din sectorul privat. Din numărul total de participanți 282 au fost absolvenți care doreau să intre pe piața muncii, diferența fiind constituită din șomeri din alte categorii de vârstă sau persoane care au un job dar intenționează să-l schimbe. Cele mai multe dintre posturile oferite de firmele participante au fost în domenii de activitate precum industrie textilă, servicii sau construcții. Alături de angajatorii din domeniul privat au venit cu oferte de carieră și informații instituții cheie precum Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț, Centrul Militar Județean Neamț, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul de Poliție Județean.

(G. S.)

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Articolul precedent
Neam. Bilanțul acțiunii „Focus on the Road” – aproape 800 de sancțiuni și 56 de permise reținute
Articolul următor
Vânători-Neamț: Sadoveniana, ediția 2025 – un eveniment cultural inedit

Ultima ora

ACTUALITATE

Sfânta Cuvioasă Parascheva – tradiții și obiceiuri

Cuvioasa Parascheva a fost cinstită în Biserica Creștină strămoșească...
Infracțional Neamț

Doi copiii au prădat o biserică și au luat 4.000 de lei din cutia milei

Doi copiii au prădat o biserică și au luat 4.000 de lei din cutia milei
EVENIMENT

Vânători-Neamț: Sadoveniana, ediția 2025 – un eveniment cultural inedit

Un eveniment cultural dedicat marelui scriitor Mihail Sadoveanu va...
INFRACȚIONAL

Neam. Bilanțul acțiunii „Focus on the Road” – aproape 800 de sancțiuni și 56 de permise reținute

Acțiunea „Focus on the road” desfășurată de polițiștii rutieri...
Stiri fierbinti

Despăgubiri de peste 3,7 milioane de lei pentru familiile afectate de inundațiile din iulie în Suceava și Neamț. Gradul de asigurare rămâne redus

Peste 100 de familii din județele Suceava și Neamț,...

Categorii

ACTUALITATE

Sfânta Cuvioasă Parascheva – tradiții și obiceiuri

Cuvioasa Parascheva a fost cinstită în Biserica Creștină strămoșească...
Infracțional Neamț

Doi copiii au prădat o biserică și au luat 4.000 de lei din cutia milei

Doi copiii au prădat o biserică și au luat 4.000 de lei din cutia milei
EVENIMENT

Vânători-Neamț: Sadoveniana, ediția 2025 – un eveniment cultural inedit

Un eveniment cultural dedicat marelui scriitor Mihail Sadoveanu va...
INFRACȚIONAL

Neam. Bilanțul acțiunii „Focus on the Road” – aproape 800 de sancțiuni și 56 de permise reținute

Acțiunea „Focus on the road” desfășurată de polițiștii rutieri...
Stiri fierbinti

Despăgubiri de peste 3,7 milioane de lei pentru familiile afectate de inundațiile din iulie în Suceava și Neamț. Gradul de asigurare rămâne redus

Peste 100 de familii din județele Suceava și Neamț,...
INFRACȚIONAL

„Lecții” penale de șoferie la Piatra Șoimului

Două persoane din localitatea Piatra Șoimului s-au ales cu...
INFRACȚIONAL

Răzbunare morbidă: bărbat cercetat pentru profanare de morminte

Un bărbat din localitatea Nemțișor este cercetat penal pentru...
ECONOMIE

Peste 4.000 de firme din regiunea Nord Est au fost dizolvate în primele 8 luni ale anului, cu 1.000 mai mult decât în 2024

Oficiul Național al Registrului Comerțului a publicat o statistică...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale