Rezultatele târgului de job-uri pentru absolvenți în Neamț – 245 de persoane au fost selectate în vederea angajării

Cel de-al doilea târg anual de job-uri care are loc în Neamț, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, a avut rezultatele scontate de organizator, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț. Aproximativ jumătate dintre cei care s-au prezentat la eveniment pentru găsirea unui loc de muncă ar putea fi angajați în viitorul foarte apropiat. La târgul de toamnă care s-a desfășurat pe 10 octombrie la Piatra neamț, Roman și Târgu Neamț (amănunte aici) au fost prezenți 94 de angajatori și 674 de persoane în căutarea unui job. „Suntem extrem de satisfăcuți de interesul arătat atât de angajatori, cât și de cei care își caută un loc de muncă. Faptul că peste 245 de persoane au fost deja pre-selectate pentru angajare în urma evenimentului, confirmă că Bursa Locurilor de Muncă este un instrument esențial și eficient. Am reușit să acoperim o gamă largă de domenii, de la privat la cel public, sprijinind astfel companiile locale și instituțiile în găsirea forței de muncă necesare”, a declarat Daniel Chirilă, director executiv AJOFM Neamț.

Angajatorii au oferit celor prezenți un număr total de 648 de locuri de muncă, evenimentul confirmând nevoia de personal din sectorul privat. Din numărul total de participanți 282 au fost absolvenți care doreau să intre pe piața muncii, diferența fiind constituită din șomeri din alte categorii de vârstă sau persoane care au un job dar intenționează să-l schimbe. Cele mai multe dintre posturile oferite de firmele participante au fost în domenii de activitate precum industrie textilă, servicii sau construcții. Alături de angajatorii din domeniul privat au venit cu oferte de carieră și informații instituții cheie precum Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț, Centrul Militar Județean Neamț, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul de Poliție Județean.

(G. S.)