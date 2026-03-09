Rezultatele acțiunii în sistem RELEU pe DN 15

În urma raziei care a avut loc pe 8 martie, pe DN 15, drumul care face legătura între Moldova și Ardeal, polițiștii nemțeni au efectuat 90 de testări, iar din fericire nici un șofer nu a fost depistat sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise. „În privința infracțiunilor depistate de polițiști rezultatele au indicat o conduită rutieră preponderent pozitivă a conducătorilor auto. A fost înregistrată o singură infracțiune, respectiv conducerea unui autoturism de către un bărbat, care avea permisul de conducere suspendat. Pentru abaterile contravenționale constatate au fost aplicate 74 de sancțiuni, majoritatea pentru depășirea regimului legal de viteză”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Defecțiunile tehnice constatate au fost sancționate cu retragerea certificatului de înmatriculare în 7, iar trei permise de conducere au fost reținute. Un exemplu este cel al unui bărbat de 36 de ani, din județul Cluj, care a fost oprit în localitatea Grințieș după ce a fost înregistrat de aparatul radar circulând cu viteza de 75 km/h. Cercetările au stabilit că șoferul avea permisul suspendat. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul cu permisul suspendat. Obiectivul zero accidente, a fost atins și de această dată.

Acțiunea a avut loc pe 8 martie cu participarea structurilor rutiere din toate cele 5 județe traversate de DN 15 și a vizat întreaga paletă de abateri de la regimul rutier. Au fost angrenați polițiști rutieri din cadrul Serviciului Rutier Neamț, precum și efective de la toate formațiunile de poliție rutieră de la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, precum și specialiști din cadrul Registrului Auto Român.

FOTO: IPJ Neamț