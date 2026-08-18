Rezultatele la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat
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Primele rezultate la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat

alexandru
de alexandru

Primele rezultate la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat au fost afișate astăzi, 18 august. Rezultatele le puteți vedea aici.

În regiunea de Nord Est a țării, au fost înscriși 5223 de candidați. Dintre aceștia, 4446 au fost prezenți la toate probele la care trebuiau să participe. Dintre aceștia, 1493 au fost declarați promovați (33.58% raportat la numărul de candidați prezenți). Promovabilitatea cea mai mare este în Neamț cu 37.27%, iar singurul județ care nu a trecut pragul de 30% este Suceava cu 29.17%. Cea mai mare medie obținută în această sesiune de BAC din regiune a fost tot în Suceava, 9.73, obținută de un absolvent al Colegiului Național „Nicu Gane” Fălticeni. În total au fost eliminați din examen 5 candidați.

Situația pe județe se prezintă astfel:

Botoșani:

  • media cea mai mare: 8.58:
      • Liceul „Alexandru cel Bun” Botoșani
      • promoție anterioară – DA
      • forma de învățământ: frecvență redusă
      • specializare: Științe ale Naturii
  • total candidați înscriși: 615
  • candidați prezenți: 527
  • candidați care au trecut: 176
  • procent promovabilitate: 33.39%
  • candidați care nu s-au prezentat: 88
  • eliminați din examen: 0

Suceava:

  • media cea mai mare: 9.73:
      • Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni
      • promoție anterioană: NU
      • forma de învățământ: zi
      • specializare: Științe Sociale
  • total candidați înscriși: 1109
  • candidați prezenți: 929
  • candidați care au trecut: 271
  • procent promovabilitate: 29.17%
  • candidați care nu s-au prezentat: 180
  • eliminați din examen: 1

Iași:

  • media cea mai mare: 9.33:
      • Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Iași
      • promoție anterioară – Da
      • forma de învățământ: Zi
      • specializare: Științe Sociale
  • total candidați înscriși: 1224
  • candidați prezenți: 1052
  • candidați care au trecut: 357
  • procent promovabilitate: 33.93%
  • candidați care nu s-au prezentat: 172
  • eliminați din examen: 0

Neamț:

  • media cea mai mare: 9.56:
      • Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamț
      • promoție anterioară – Nu
      • forma de învățământ: Zi
      • specializare: Muzica
  • total candidați înscriși: 749
  • candidați prezenți: 660
  • candidați care au trecut: 246
  • procent promovabilitate: 37.27%
  • candidați care nu s-au prezentat: 89
  • eliminați din examen: 1

Vaslui:

  • media cea mai mare: 7.98:
      • Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” Municipiul Bârlad
      • promoție anterioară: Da
      • forma de învățământ: Zi
      • specializare: Liceu cu program sportiv
  • total candidați înscriși: 635
  • candidați prezenți: 527
  • candidați care au trecut: 181
  • procent promovabilitate: 34.34%
  • candidați care nu s-au prezentat: 108
  • eliminați din examen: 2

Bacău:

  • media cea mai mare: 9.00:
      • Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău
      • promoție anterioară – Nu
      • forma de ănvățământ: Zi
      • specializare: Tehnician în activități economice
  • total candidați înscriși: 891
  • candidați prezenți: 761
  • candidați care au trecut: 262
  • procent promovabilitate: 34.42%
  • candidați care nu s-au prezentat: 130
  • eliminați din examen: 1

Ioana Mărcuțianu și Alexandru Andrieș

Autor:

alexandru
alexandruhttp://mesagerulneamt.ro
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