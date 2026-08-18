Primele rezultate la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat au fost afișate astăzi, 18 august. Rezultatele le puteți vedea aici.

În regiunea de Nord Est a țării, au fost înscriși 5223 de candidați. Dintre aceștia, 4446 au fost prezenți la toate probele la care trebuiau să participe. Dintre aceștia, 1493 au fost declarați promovați (33.58% raportat la numărul de candidați prezenți). Promovabilitatea cea mai mare este în Neamț cu 37.27%, iar singurul județ care nu a trecut pragul de 30% este Suceava cu 29.17%. Cea mai mare medie obținută în această sesiune de BAC din regiune a fost tot în Suceava, 9.73, obținută de un absolvent al Colegiului Național „Nicu Gane” Fălticeni. În total au fost eliminați din examen 5 candidați.

Situația pe județe se prezintă astfel:

Botoșani:

media cea mai mare: 8.58:

Liceul „Alexandru cel Bun” Botoșani promoție anterioară – DA forma de învățământ: frecvență redusă specializare: Științe ale Naturii



total candidați înscriși: 615

candidați prezenți: 527

candidați care au trecut: 176

procent promovabilitate: 33.39%

candidați care nu s-au prezentat: 88

eliminați din examen: 0

Suceava:

media cea mai mare: 9.73:

Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni promoție anterioană: NU forma de învățământ: zi specializare: Științe Sociale



total candidați înscriși: 1109

candidați prezenți: 929

candidați care au trecut: 271

procent promovabilitate: 29.17%

candidați care nu s-au prezentat: 180

eliminați din examen: 1

Iași:

media cea mai mare: 9.33:

Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Iași promoție anterioară – Da forma de învățământ: Zi specializare: Științe Sociale



total candidați înscriși: 1224

candidați prezenți: 1052

candidați care au trecut: 357

procent promovabilitate: 33.93%

candidați care nu s-au prezentat: 172

eliminați din examen: 0

Neamț:

media cea mai mare: 9.56:

Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamț promoție anterioară – Nu forma de învățământ: Zi specializare: Muzica



total candidați înscriși: 749

candidați prezenți: 660

candidați care au trecut: 246

procent promovabilitate: 37.27%

candidați care nu s-au prezentat: 89

eliminați din examen: 1

Vaslui:

media cea mai mare: 7.98:

Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” Municipiul Bârlad promoție anterioară: Da forma de învățământ: Zi specializare: Liceu cu program sportiv



total candidați înscriși: 635

candidați prezenți: 527

candidați care au trecut: 181

procent promovabilitate: 34.34%

candidați care nu s-au prezentat: 108

eliminați din examen: 2

Bacău:

media cea mai mare: 9.00:

Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău promoție anterioară – Nu forma de ănvățământ: Zi specializare: Tehnician în activități economice



total candidați înscriși: 891

candidați prezenți: 761

candidați care au trecut: 262

procent promovabilitate: 34.42%

candidați care nu s-au prezentat: 130

eliminați din examen: 1

Ioana Mărcuțianu și Alexandru Andrieș