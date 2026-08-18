Primele rezultate la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat au fost afișate astăzi, 18 august. Rezultatele le puteți vedea aici.
În regiunea de Nord Est a țării, au fost înscriși 5223 de candidați. Dintre aceștia, 4446 au fost prezenți la toate probele la care trebuiau să participe. Dintre aceștia, 1493 au fost declarați promovați (33.58% raportat la numărul de candidați prezenți). Promovabilitatea cea mai mare este în Neamț cu 37.27%, iar singurul județ care nu a trecut pragul de 30% este Suceava cu 29.17%. Cea mai mare medie obținută în această sesiune de BAC din regiune a fost tot în Suceava, 9.73, obținută de un absolvent al Colegiului Național „Nicu Gane” Fălticeni. În total au fost eliminați din examen 5 candidați.
Situația pe județe se prezintă astfel:
Botoșani:
- media cea mai mare: 8.58:
- Liceul „Alexandru cel Bun” Botoșani
- promoție anterioară – DA
- forma de învățământ: frecvență redusă
- specializare: Științe ale Naturii
- total candidați înscriși: 615
- candidați prezenți: 527
- candidați care au trecut: 176
- procent promovabilitate: 33.39%
- candidați care nu s-au prezentat: 88
- eliminați din examen: 0
Suceava:
- media cea mai mare: 9.73:
- Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni
- promoție anterioană: NU
- forma de învățământ: zi
- specializare: Științe Sociale
- total candidați înscriși: 1109
- candidați prezenți: 929
- candidați care au trecut: 271
- procent promovabilitate: 29.17%
- candidați care nu s-au prezentat: 180
- eliminați din examen: 1
Iași:
- media cea mai mare: 9.33:
- Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Iași
- promoție anterioară – Da
- forma de învățământ: Zi
- specializare: Științe Sociale
- total candidați înscriși: 1224
- candidați prezenți: 1052
- candidați care au trecut: 357
- procent promovabilitate: 33.93%
- candidați care nu s-au prezentat: 172
- eliminați din examen: 0
Neamț:
- media cea mai mare: 9.56:
- Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamț
- promoție anterioară – Nu
- forma de învățământ: Zi
- specializare: Muzica
- total candidați înscriși: 749
- candidați prezenți: 660
- candidați care au trecut: 246
- procent promovabilitate: 37.27%
- candidați care nu s-au prezentat: 89
- eliminați din examen: 1
Vaslui:
- media cea mai mare: 7.98:
- Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” Municipiul Bârlad
- promoție anterioară: Da
- forma de învățământ: Zi
- specializare: Liceu cu program sportiv
- total candidați înscriși: 635
- candidați prezenți: 527
- candidați care au trecut: 181
- procent promovabilitate: 34.34%
- candidați care nu s-au prezentat: 108
- eliminați din examen: 2
Bacău:
- media cea mai mare: 9.00:
- Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău
- promoție anterioară – Nu
- forma de ănvățământ: Zi
- specializare: Tehnician în activități economice
- total candidați înscriși: 891
- candidați prezenți: 761
- candidați care au trecut: 262
- procent promovabilitate: 34.42%
- candidați care nu s-au prezentat: 130
- eliminați din examen: 1
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