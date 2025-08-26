Înscrierile pentru probele orale și de competențe ale Bacalaureatului 2025 au începutRezultatele finale la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat au fost afișate astăzi, 26 august și le puteți consulta aici.

În regiunea de Nord Est a țării, au fost înscriși 4.399 de candidați. Dintre aceștia, 3.728 au fost prezenți la toate probele la care trebuiau să participe. 1.209 candidați au fost declarați promovați (32,43%, raportat la numărul candidaților prezenți la probe), cu 146 mai mulți față de situația înainte de contestații.

Promovabilitatea cea mai mare este în Vaslui, singurul județ care trece de 35%. Se remarcă faptul că, înainte de contestații, Vaslui era singurul județ care depășea 30% promovabilite și, în urma recorectărilor, toate județele din regiunea Nord Est au depășit acest prag.

Situația pe județe se prezintă astfel:

  • Bacău: 631 de candidați prezenți la toate probele. 201 au fost declarați promovați (%, față de 31,85% înainte de contestații).
  • Botoșani: 437 de candidați prezenți la toate probele. 142 au fost declarați promovați (32,49%, față de 29,06% înainte de contestații).
  • Iași: 860 de candidați prezenți la toate probele. 275 au fost declarați promovați (31,98%, față de 28,95% înainte de contestații).
  • Neamț: 571 de candidați prezenți la toate probele. 175 au fost declarați promovați (30,65%, față de 26,44% înainte de contestații).
  • Suceava: 761 de candidați prezenți la toate probele. 248 au fost declarați promovați (32,59%, față de 28,38% înainte de contestații).
  • Vaslui: 468 de candidați prezenți la toate probele. 168 au fost declarați promovați (35,90%, față de 31,05% înainte de contestații).

Vlad B.

Articolul precedentArsene a cerut anularea condamnării pentru corupție, dar nu a avut succes
Articolul următorPrimăria Piatra-Neamț partener, cu 80.000 de lei, la organizarea Olimpiadei Internaționale de Astronomie şi Astrofizică
ZCH News
ZCH News
https://www.zch.ro
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.