Rezultatele finale la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat au fost afișate astăzi, 26 august și le puteți consulta aici.

În regiunea de Nord Est a țării, au fost înscriși 4.399 de candidați. Dintre aceștia, 3.728 au fost prezenți la toate probele la care trebuiau să participe. 1.209 candidați au fost declarați promovați (32,43%, raportat la numărul candidaților prezenți la probe), cu 146 mai mulți față de situația înainte de contestații.

Promovabilitatea cea mai mare este în Vaslui, singurul județ care trece de 35%. Se remarcă faptul că, înainte de contestații, Vaslui era singurul județ care depășea 30% promovabilite și, în urma recorectărilor, toate județele din regiunea Nord Est au depășit acest prag.

Situația pe județe se prezintă astfel:

Bacău : 631 de candidați prezenți la toate probele. 201 au fost declarați promovați (%, față de 31,85% înainte de contestații).

: 631 de candidați prezenți la toate probele. 201 au fost declarați promovați (%, față de 31,85% înainte de contestații). Botoșani : 437 de candidați prezenți la toate probele. 142 au fost declarați promovați (32,49%, față de 29,06% înainte de contestații).

: 437 de candidați prezenți la toate probele. 142 au fost declarați promovați (32,49%, față de 29,06% înainte de contestații). Iași : 860 de candidați prezenți la toate probele. 275 au fost declarați promovați (31,98%, față de 28,95% înainte de contestații).

: 860 de candidați prezenți la toate probele. 275 au fost declarați promovați (31,98%, față de 28,95% înainte de contestații). Neamț : 571 de candidați prezenți la toate probele. 175 au fost declarați promovați (30,65%, față de 26,44% înainte de contestații).

: 571 de candidați prezenți la toate probele. 175 au fost declarați promovați (30,65%, față de 26,44% înainte de contestații). Suceava : 761 de candidați prezenți la toate probele. 248 au fost declarați promovați (32,59%, față de 28,38% înainte de contestații).

: 761 de candidați prezenți la toate probele. 248 au fost declarați promovați (32,59%, față de 28,38% înainte de contestații). Vaslui: 468 de candidați prezenți la toate probele. 168 au fost declarați promovați (35,90%, față de 31,05% înainte de contestații).

