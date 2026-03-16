Rezultate excelente pentru Clubul Delmadi Piatra Neamț la etapa regională a Campionatului Național de înot

de Popa Denisa

Sportivii Clubului Delmadi Piatra Neamț au obținut rezultate foarte bune la etapa regională a Campionatului Național de înot pentru copii de 10 și 11 ani, competiție desfășurată în acest weekend la bazinul din Bacău. Toți cei patru sportivi ai clubului care au participat la concurs au reușit să se califice pentru Campionatul Național din vară.

Cea mai notabilă performanță a fost obținută de Ioan Cristian Festila (10 ani), care a devenit campion național la proba de 50 de metri fluture. Acesta a mai urcat pe podium și în alte două probe, obținând medalia de argint la 50 de metri liber și medalia de bronz la 200 de metri liber. De asemenea, a fost foarte aproape de podium la 200 de metri mixt, unde s-a clasat pe locul 4.

Alți trei sportivi ai clubului – Catana Matei și Cazacu Anisia (11 ani), precum și Diaconu Smaranda Ioana (10 ani) – au reușit să îndeplinească baremele de calificare pentru Campionatul Național din vară în probele de 200 de metri liber și 200 de metri mixt.

Antrenorul clubului, Adrian Zaharia, a apreciat evoluția sportivilor, subliniind munca și determinarea acestora, precum și sprijinul părinților în parcursul lor sportiv.

Clubul Delmadi Piatra Neamț își continuă astfel tradiția de rezultate bune în înotul juvenil și se pregătește pentru următoarele competiții importante din calendarul național.

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
România testează un portal unic pentru serviciile publice digitale: a fost lansată platforma ROePAS

România testează un portal unic pentru serviciile publice digitale: a fost lansată platforma ROePAS

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a lansat versiunea beta...
Primăria Piatra Neamț anunță că dezbaterea cu operatorii de jocuri de noroc a fost reprogramată pentru joi, 19 martie

Întâlnirea cu reprezentanții operatorilor de jocuri de noroc, programată...
A început simularea pentru examenul de Evaluare Națională. Situația în regiunea Nord Est

Elevii din clasele a VIII-a susțin proba scrisă la...
FOTO. Suceava. Accident între Marginea și Rădăuți – traficul este blocat pe ambele sensuri

Un accident de circulație a avut loc în urmă...
Mașină răsturnată pe o stradă din Târgu‑Neamț. În autoturism se aflau un adult și doi copii

Un accident s‑a produs în după‑amiaza zilei de astăzi,...

