Revolta gunoiului în județul Vaslui: Taxele cresc de la 1 ianuarie, dar primarii încep să blocheze proiectul în Consiliile Locale

Taxele de salubritate din județul Vaslui ar urma să crească cu 7,51% începând cu 1 ianuarie 2027, conform unei propuneri venite din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (ADIV). Deși măsura este justificată oficial prin ajustarea cu rata inflației, proiectul a declanșat un adevărat cutremur politic și administrativ în județ, fiind deja parțial blocat în marile municipii.

Cât vom plăti în plus vasluienii? Noile tarife propuse

Dacă planul ADIV va trece de votul final, facturile lunare ale vasluienilor pentru ridicarea deșeurilor vor suferi următoarele modificări:

În mediul urban: Taxa crește de la 20,37 lei la 21,90 lei / persoană / lună (o majorare netă de 1,53 lei).

În mediul rural: Prețul urcă de la 13,03 lei la 14,01 lei / persoană / lună (cu aproximativ un leu mai mult).

Firme și instituții: Tariful pentru operatorii economici rămâne, momentan, înghețat la 587 lei / tonă.

Blocaj major la Vaslui și Huși

Pentru ca scumpirea să devină realitate, primarii din județ trebuie să voteze această decizie în cadrul Adunării Generale a ADIV. Însă, pentru a face acest lucru, au nevoie de un mandat special aprobat de propriile Consilii Locale.

La Vaslui, proiectul de hotărâre a picat la limită în ședința de Consiliu Local. Primarul Lucian Braniște nu a primit mandatul solicitat, după ce taberele politice s-au scindat, iar o abținere cheie din rândul consilierilor a blocat inițiativa. Fără acest mandat, municipiul reședință de județ nu poate susține oficial majorarea.

Huși. Acolo, Consiliul Local a adoptat o poziție de forță: primarul Ioan Ciupilan a primit un mandat clar, dar să voteze ÎMPOTRIVA majorării de tarif. Edilul din Huși a explicat public că refuză să pună o presiune financiară suplimentară pe umerii cetățenilor, în condițiile economice actuale. Situația este și mai tensionată la. Acolo, Consiliul Local a adoptat o poziție de forță: primarul Ioan Ciupilan a primit un mandat clar, darmajorării de tarif. Edilul din Huși a explicat public că refuză să pună o presiune financiară suplimentară pe umerii cetățenilor, în condițiile economice actuale.

Nemulțumiri mocnesc și în mediul rural, unde mai mulți primari de comune au sugerat că vor refuza să valideze noile prețuri, acuzând calitatea serviciilor raportată la costurile tot mai mari.

Strategia ascunsă: Taxe duble în următorul deceniu?

Dincolo de procentul de 7,51% propus pentru anul viitor, dezbaterile din culisele administrației județene scot la iveală o realitate sumbră pentru buzunarele vasluienilor. Planul tarifar pe termen lung prevede ajustări anuale consecutive până în anul 2038.

Dacă graficul ADIV va fi aplicat fără modificări, costurile cu salubritatea se vor dubla în următorii 10 ani. Justificările invocate de autorități țin de cheltuielile logistice masive, normele stricte de mediu impuse de Uniunea Europeană și costurile de transport ale deșeurilor către depozitul ecologic de la Roșiești.