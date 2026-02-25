SOCIALACTUALITATEBACĂU

Revin ninsorile. Meteorologii anunță viscol în zona montană

de Croitoru Angela

Meteorologii au emis informare de precipitații sub formă de ninsoare, cu depunere de strat de zăpadă, viscol la munte, polei și ghețuș, dar și intensificări ale vântului, începând de miercuri, 25 februarie, ora 10:00 până joi, 26 februarie, ora 08:00.

Revin ninsorile. Meteorologii anunță viscol în zona montană“Până în dimineața zilei de joi (26 februarie) temporar vor fi precipitații îndeosebi în nordul, centrul, estul și sud-estul țării. La munte și în Maramureș va ninge, în Transilvania și Moldova vor predomina ninsorile, iar în Dobrogea și Muntenia seara și la începutul nopții vor fi precipitații mixte, apoi va ninge. Izolat se va forma polei sau ghețuș. În Carpații Meridionali și de Curbură, local cantitățile de apă vor fi de 10-15 l/mp și se va depune strat nou de zăpadă, neuniform cu grosimi în medie de 10-15 cm. Vântul va avea intensificări la munte cu viteze de 70-85 km/h, iar pe creste va sufla tare cu peste 85-90 km/h, va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea semnificativ. Temporar intensificări ale vântului vor fi și în estul, sud-vestul și local în centrul țării cu viteze în general de 45-55 km/h”, se arată în informarea Administrației Naționale de Meteorologie.

În plus, miercuri, 25 februarie, în intervalul ora 10:00 – ora 20:00, toate cele șase județe din nord -estul țării se află sub avertizare cod galben de intensificări ale vântului. “În intervalul menționat vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania, în vestul și sud-vestul Olteniei și în nordul Dobrogei, cu viteze de 50-70 km/h”, precizează ANM.

Angela Croitoru

