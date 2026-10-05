Reușită de excepție pentru un elev băcăuan! Alexandru Jicu aduce Medalia de aur la Internaționala de Astronomie și Astrofizică – IOAA 2026 din Vietnam

Succes răsunător al echipei ce a reprezentat România, la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică (IOAA 2026), aflată la a XIX-a ediție. Lotul se întoarce acasă chiar luni, 5 Octombrie 2026, de Ziua Educației, cu: trei medalii de aur și două de argint.

Primul medaliat cu aur al lotului României de la Hanoi, Vietnam, este băcăuanul Alexandru-Ioan Jicu, elev al Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu”, care aduce, astfel, cel mai frumos cadou pe care-l puteau primi profesorii, dar și părinții săi, de Ziua Educației.

Alexandru are un palmares excepțional și promite să devină un viitor cercetător în domeniul astrofizicii, dacă aruncăm o privire asupra rezultatelor sale recente. „În 2026, Alexandru a reprezentat România la unele dintre cele mai dificile olimpiade internaționale și a obținut:

AUR – Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică, IOAA 2026, Vietnam

ARGINT – Olimpiada Internațională de Fizică, IPhO 2026, Columbia

AUR și BRONZ – probele pe echipe ale Olimpiadei Internaționale de Științele Pământului”, informează Inspectoratul Școlar al Județului (ISJ) Bacău.

Mesajul de felicitare al ISJ Bacău pentru Alexandru-Ioan Jicu

„Inspectoratul Școlar Județean Bacău îl felicită pe Alexandru-Ioan Jicu, elev al Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu”, pentru o performanță extraordinară, care încheie un an competițional internațional remarcabil. (…)

Patru medalii internaționale într-un singur an, în domenii diferite, rezultat al unui drum construit prin muncă, perseverență, curiozitate și curajul de a încerca din nou.

Dincolo de medalii, Alex se remarcă și prin generozitatea cu care împărtășește ceea ce știe: lucrează cu elevii mai mici, le explică, îi sprijină și îi încurajează să descopere bucuria de a înțelege. O performanță adevărată se vede nu doar în cât de sus ajunge cineva, ci și în ceea ce oferă celor care vin din urmă.

Pentru toți elevii care muncesc astăzi pentru un obiectiv ce pare încă departe, povestea lui Alex transmite un mesaj simplu: între „nu știu dacă pot” și „am reușit”, stă doar hotărârea de a mai încerca o dată.

Felicitări, Alexandru-Ioan Jicu!”, este mesajul transmis de ISJ Bacău.

Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică (IOAA 2026) s-a desfășurat în perioada 25 septembrie – 5 octombrie 2026. Aceasta a fost cea mai mare ediție din istoria competiției și a adus un succes răsunător pentru lotul olimpic al României.

Angela Croitoru