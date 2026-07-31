Retro Disco Nights cu scop caritabil la Nechit

Ediția a VI-a a Retro Disco Nights are loc în acest weekend, pe 31 iulie și 1 august, în localitatea Nechit, comuna Borlești. Evenimentul, devenit deja o tradiție, îmbină muzica și distracția cu dorința de a face o faptă bună. Intrarea este liberă, iar organizatorii îi invită pe toți cei care iubesc atmosfera anilor ’80, ’90 și 2000 să participe și să susțină cauza caritabilă din acest an.

Petrecerea începe vineri, 31 iulie, de la ora 18:00, când atmosfera va fi întreținută de Daniel V, urmat de Gabro, care vor aduce pe ring cele mai cunoscute hituri retro. Distracția va continua până la ora 02:30.

Sâmbătă, 1 august, începând cu ora 15:30, copiii și familiile sunt invitați la un program special organizat de Asociația Părinților Școala Borlești și Asociația NOI – Dezvoltare, Progres, Comunitate. Sunt pregătite jocuri ale copilăriei, bătaie cu baloane cu apă, ateliere de pictură, confecționare de brățări și alte activități interactive. De la ora 18:00, petrecerea continuă alături de DJ Cosmo, până la ora 02:30.

Pentru cine se strâng fonduri

Ediția din acest an este dedicată unuiadolescent de 13 ani din comuna Borlești, diagnosticat cu autism infantil, epilepsie cu crize focale secundar generalizate, defect osos parietal paramedian stâng, sindrom de citoliză hepatică și tulburări de mers. Costurile tratamentelor, investigațiilor și terapiilor de recuperare depășesc posibilitățile familiei.

Organizatorii și-au propus să strângă 10 000 de euro, bani care vor fi folosiți pentru tratamentul și recuperarea tânărului.

Cei care doresc să contribuie pot face donații și direct în contul Asociației NOI. Mai multe informații pot fi găsite pe pagina lor de Facebook/ NOI – Dezvoltare, Progres, Comunitate.

Denisa POPA

Foto: Facebook/ NOI – Dezvoltare, Progres, Comunitate