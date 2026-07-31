EVENIMENTACTUALITATENEAMȚ

Retro Disco Nights cu scop caritabil la Nechit

de Popa Denisa

Ediția a VI-a a Retro Disco Nights are loc în acest weekend, pe 31 iulie și 1 august, în localitatea Nechit, comuna Borlești. Evenimentul, devenit deja o tradiție, îmbină muzica și distracția cu dorința de a face o faptă bună. Intrarea este liberă, iar organizatorii îi invită pe toți cei care iubesc atmosfera anilor ’80, ’90 și 2000 să participe și să susțină cauza caritabilă din acest an.

Petrecerea începe vineri, 31 iulie, de la ora 18:00, când atmosfera va fi întreținută de Daniel V, urmat de Gabro, care vor aduce pe ring cele mai cunoscute hituri retro. Distracția va continua până la ora 02:30.

Sâmbătă, 1 august, începând cu ora 15:30, copiii și familiile sunt invitați la un program special organizat de Asociația Părinților Școala Borlești și Asociația NOI – Dezvoltare, Progres, Comunitate. Sunt pregătite jocuri ale copilăriei, bătaie cu baloane cu apă, ateliere de pictură, confecționare de brățări și alte activități interactive. De la ora 18:00, petrecerea continuă alături de DJ Cosmo, până la ora 02:30.Retro Disco Nights cu scop caritabil la Nechit

Pentru cine se strâng fonduri

Ediția din acest an este dedicată unuiadolescent de 13 ani din comuna Borlești, diagnosticat cu autism infantil, epilepsie cu crize focale secundar generalizate, defect osos parietal paramedian stâng, sindrom de citoliză hepatică și tulburări de mers. Costurile tratamentelor, investigațiilor și terapiilor de recuperare depășesc posibilitățile familiei.

Organizatorii și-au propus să strângă 10 000 de euro, bani care vor fi folosiți pentru tratamentul și recuperarea tânărului.

Cei care doresc să contribuie pot face donații și direct în contul Asociației NOI. Mai multe informații pot fi găsite pe pagina lor de Facebook/ NOI – Dezvoltare, Progres, Comunitate.Retro Disco Nights cu scop caritabil la Nechit

Denisa POPA
Foto: Facebook/ NOI – Dezvoltare, Progres, Comunitate

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Onești – European City of Sport 2026. Anul acesta aici se stabilesc noile campioane naționale la gimnastică ritmică
Onești – European City of Sport 2026. Anul acesta aici se stabilesc noile campioane naționale la gimnastică ritmică
Articolul următor
Știre actualizată. FOTO. Accident grav în Piatra Neamț – 3 persoane rănite
Știre actualizată. FOTO. Accident grav în Piatra Neamț – 3 persoane rănite

Ultima ora

Stiri fierbinti

Turist din Republica Moldova salvat din zona Fântânele din Ceahlău de Ziua Salvatorului Montan

Nici de ziua lor, 1 august 2026, salvamontiștii nemțeni...
SOCIAL

Bacău. O locuință din Pâncești a fost distrusă complet într-un incendiu

Un scurt circuit electric a produs scânteia de la...
SOCIAL

Suceava. Accident în Frățăuții Noi. Un tânăr a fost transportat în comă la spital

Un accident deosebit de grav a avut loc în...
RELIGIE

Trâmbița Îngerilor, un inedit concurs național de bătut toaca

Bătutul toacei, în fapt o chemare la rugăciune, are...
INFRACȚIONAL

Neamț Pieton lovit pe trecerea de pietoni, la Tarcău. Victima a ajuns la spital

Un bărbat în vârstă de 71 de ani a...

Categorii