Reținuți pentru violență în familie

Trei nemțeni au ajuns după gratii pe 17 februarie, fiind reținuți pentru 24 de ore după ce și-au agresat partenerele de viață sau au încălcat ordinele de protecție. Primul dintre cazuri a avut loc în localitatea Oglinzi unde un bărbat de 68 de ani a fost pus sub acuzare pentru săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și amenințare. „La data de 15 februarie a.c., o femeie, în vârstă de 67 de ani, din Oglinzi, ar fi fost agresată fizic și amenințată cu un topor de către soțul acesteia, în vârstă de 68 de ani. Față de acesta polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile. La data de 17 februarie a.c., polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, bărbatul fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Neamț”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

În aceeași zi polițiștii din Dulcești au fost sesizați prin numărul unic de urgență 112 de către o femeie din Făurei care a reclamant faptul că bărbatul cu care trăia ar fi încălcat ordinul de protecție și a intrat în locuința ei. Cum faptele s-au confirmat, bărbatul de 48 de ani a fost reținut. În abatere a căzut și un bărbat de 67 de ani, din Horia, care a fost prins că a încălcat ordinul de protecție provizoriu obținut de soția sa, în vârstă de 64 de ani. În toate cazurile polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au avut loc faptele.

FOTO IPJ Neamț, reținere Oglinzi