Reținută după ce ar fi distrus bunurile fostului concubin

O femeie în vârstă de 39 de ani a fost reținută de polițiști, după ce ar fi intrat fără drept în locuința fostului concubin și ar fi distrus mai multe bunuri. Incidentul s-ar fi petrecut în noaptea de 4 spre 5 noiembrie, în localitatea Oglinzi.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu Neamț au fost sesizați prin 112, în dimineața zilei de 5 noiembrie, de un bărbat de 42 de ani, din Răucești. Acesta a reclamat că fosta concubină ar fi pătruns în curtea și locuința sa, unde ar fi distrus două sobe, un contor electric și un geam.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, la data de 1 octombrie, femeia ar fi fost evacuată din imobilul în cauză, cu sprijinul unui executor judecătoresc, întrucât bărbatul ar fi obținut în instanță evacuarea acesteia din locuință. S-a procedat la completarea formularului de evaluare a riscului, stabilindu-se că există risc iminent, fiind emis un ordin de protecție provizoriu”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Femeia a fost reținută pentru 24 de ore și este cercetată pentru distrugere, violare de domiciliu și nerespectarea hotărârii judecătorești.

Foto: IPJ Neamț