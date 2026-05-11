Reținut după o agresiune în plină stradă – victima a fost bătută și mușcată

Un tânăr de 19 ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce, fără un motiv aparent, a luat la bătaie un bărbat, provocându-i mai multe leziuni, inclusiv plăgi mușcate. S-a întâmplat pe 10 mai, pe strada Burebista din Piatra-Neamț, anchetatorii fiind solicitați prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispecerat în jurul orei 04:46. „În urma verificărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce un bărbat de 69 de ani, din Piatra-Neamț, se afla în interiorul autoturismului proprietate personală, pe strada, un tânăr de 19 ani, din aceeași localitate, s-a deplasat în mod direct către aceasta, manifestând comportament agresiv și violent, lovind în mod repetat cu pumnii și picioarele elementele exterioare ale vehiculului, provocând deformarea și avarierea acestuia”, conform Inspectoratului de Poliție Județean Neamț.

După ce și-a vărsat nervii pe mașină, bărbatul a agresat și proprietarul autoturismului. Victima a fost preluată de medicii de la ambulanță, fiind diagnosticată cu politraumatism prin agresiune, traumatism cranio-cerebral, facial, toracic, abdominal și multiple plăgi mușcate. A fost dispusă efectuarea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere. Până la expirarea reținerii suspectul va fi prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Piatra-Neamț cu propunere de luare a unei măsuri preventive.