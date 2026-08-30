Reținut de polițiști după ce și-a lovit iubita chiar în fața casei!

Un bărbat din comuna Huruiești, județul Bacău, a comis-o de trei ori: lovindu-și fosta iubită, intrând fără drept în curtea casei femeii și încălcând, în același timp, ordinul de restricție pe care aceasta îl obținuse împotriva agresorului. „Dragostea cu năbădăi” a venit la pachet cu dosar penal și reținere pentru iubitul agresiv. În plus acesta a devenit și „vedetă” într-un videoclip realizat de polițiști cu momentul reținerii sale.

„Duminică, 30 august a.c, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Podu Turcului , polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului au reținut pentru 24 de ore, un bărbat de 49 de ani, după ce ar fi încălcat ordinul de protecție. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău.

Din probatoriul administrat a rezultat că, bărbatul de 49 de ani, din comuna Huruiești ar fi pătruns fără drept în curtea locuinței concubinei sale, de 43 de ani, iar la scurt timp, în timp ce se afla pe drumul public din fața locuinței, ar fi agresat-o, încălcând astfel ordinul de protecție emis împotriva sa de către Judecătoria Podu Turcului.

Bărbatul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru comiterea infracțiunilor de încălcarea ordinului de protecție, violare de domiciliu și lovirea sau alte violențe sub forma violenței în familie”, precizează IPJ Bacău.

Angela Croitoru

Imagini: IPJ Bacău