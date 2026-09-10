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Reținut de polițiști. A fost prins băut la volan după un accident

de Popa Denisa

Un bărbat în vârstă de 44 de ani, din Roznov, a ajuns în atenția polițiștilor după ce a fost implicat într-un accident produs pe DJ 156A. Polițiștii au stabilit că acesta consumase alcool și conducea deși avea dreptul de a șofa suspendat.

Accidentul a avut loc pe 9 septembrie, în jurul orei 22:10. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Roznov și ai Secției de Poliție Rurală Săvinești au fost sesizați prin 112 cu privire la producerea evenimentului.

La fața locului, oamenii legii au identificat conducătorii auto implicați. În urma impactului au rezultat doar pagube materiale, fără persoane rănite.

„Deoarece unul dintre conducătorii auto, un bărbat de 44 de ani, din Roznov, emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 1,25 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma verificărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că, acesta are dreptul de a conduce autovehicule suspendat”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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