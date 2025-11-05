Reținut după ce a încălcat ordinul de protecție emis față de fratele său

Un bărbat în vârstă de 58 de ani din județul Neamț a fost reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție emis împotriva sa, apropiindu-se de fratele său, deși avea interdicția de a face acest lucru.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul a avut loc în seara zilei de 4 noiembrie, în jurul orei 21:10, când o femeie de 47 de ani, din Piatra Neamț, a sunat la 112 pentru a anunța că fratele ei provoacă scandal la locuința unui alt frate, din localitatea Făurei.

La fața locului, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Dulcești l-au găsit pe bărbatul reclamat, care se afla sub influența băuturilor alcoolice, la domiciliul fratelui său. Verificările au arătat că, pe numele acestuia, Judecătoria Roman emisese încă din data de 9 ianuarie un ordin de protecție, prin care i se impunea să păstreze o distanță de cel puțin 100 de metri față de locuința fratelui.

„A fost întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcare de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție a oricăreia dintre măsurile prevăzute la art. 38 și dispuse prin ordinul de protecție provizoriu, faptă prevăzută de articolul 47, alineatul 1 din Legea 217 din 2003”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca cercetările să continue.