Rețea de transport ilegal de lemn, destructurată la Neamț: 9 persoane și 2 firme sunt vizate. Prejudiciu estimat la 500.000 de euro

Un dosar de amploare privind transportul ilegal de material lemnos este în plină desfășurare în județul Neamț, unde anchetatorii au pus sub acuzare 9 persoane și 2 societăți comerciale. Valoarea bunurilor puse sub sechestru indică dimensiunea cazului: 8 autoutilitare, 7 remorci și peste 25 de metri cubi de tocătură, cu o valoare estimată la aproximativ 500.000 de euro.

Ancheta a pornit după ce polițiștii au depistat, pe direcția Timișești – Târgu-Neamț, un ansamblu rutier condus de un bărbat de 45 de ani, care transporta 25,41 metri cubi de material lemnos. Verificările au arătat că încărcătura provenea dintr-o altă locație decât cea declarată în sistemul informatic de monitorizare.

De aici, ancheta s-a extins rapid. Polițiștii au identificat încă 15 transporturi realizate după același tipar, ceea ce a dus la extinderea urmăririi penale pentru un total de 21 de acte materiale de fals.

Potrivit IPJ Neamț, persoanele implicate sunt cercetate pentru introducerea, modificarea sau ștergerea de date în sistemul informațional integrat pentru păduri, astfel încât transporturile să pară legale, dar și pentru transportul de material lemnos fără documente de proveniență.

Cazul a fost instrumentat de polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică Neamț – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, care s-au sesizat din oficiu.

Ancheta scoate la iveală un mod de operare care ridică semne de întrebare privind funcționarea sistemelor de control în domeniul silvic, în condițiile în care transporturi ilegale repetate ar fi fost derulate folosind date informatice falsificate.