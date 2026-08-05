Rețea de trafic ilegal de trufe negre destructurată în Bacău

O rețea de trafic ilegal de trufe a fost destructurată în urma unei acțiuni la care au participat Garda de Mediu, IPJ și ANAF Antifraudă, informează publicația Mesagerul de Bacău.

Rețeaua folosea ca paravan puncte de colectare fictive, care „existau doar pe hârtie”, pentru „albirea mărfii furate din păduri”.

Conform comunicatului Gărzii de Mediu Bacău, au fost descoperite cantități mari de ciuperci de pădure (trufe), pe care infractorii le ascundeau sub pretextul „consumului propriu”. De asemenea, au fost găsiți 5 câini dresați special pentru vânătoarea de trufe.

Autoritățile au detaliat metoda pe care ar fi folosit-o traficanții: „Proprietarii imobilelor unde figurau autorizate puncte de colectare a trufelor au declarat ferm că nu au nicio legătură contractuală sau comercială cu firmele în cauză și că acolo nu a funcționat niciodată un centru de achiziție”.

În urma operațiunii, a fost deschisă o anchetă pe baza declarării „unor puncte de achiziție fictive în actele de reglementare” care erau folosite ca paravan „pentru legitimarea trufelor culese ilegal, fără acordul proprietarilor de păduri și fără respectarea normelor de protecție a mediului și a legislației fiscale.”

De asemenea, au fost dispuse în regim de urgență următoarele măsuri:

Solicitarea autorităților competente pentru protecția mediului pentru a reanaliza și suspenda/anula autorizațiile de mediu ale „operatorilor economici care folosesc adrese fictive în actele oficiale”

Demararea și continuarea controalelor amănunțite alături de organele de poliție și antifraudă pentru „stabilirea trasabilității reale a cantităților tranzacționate și pentru aplicarea măsurilor și sancțiunilor legale ce se impun, inclusiv pe linie de fals în declarații și evaziune”

Garda Națională de Mediu Bacău avertizează că „resursa forestieră nu este pământ al nimănui! Exploatarea trufelor se face exclusiv în condiții de legalitate, cu respectarea biodiversității și a trasabilității comerciale reale.”

Controale pentru culegerea și comercializarea ilegală a trufelor negre au fost organizate și în Neamț luna trecută, cu amenzi de aproape 8000 de lei.

Ioana Mărcuțianu