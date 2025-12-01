CULTURAACTUALITATENEAMȚ

„Restaurarea ilustrată”, expoziție la Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu-Neamț

de Sofronia Gabi

Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu-Neamț din cadrul Complexului Muzeal Național Neamț este gazda expoziției intitulată generic „Restaurarea Ilustrată”. Manifestarea are loc în perioada 1 decembrie 2025 – 1 februarie 2026 și este organizată în parteneriat cu Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea și Asociația Conservatorilor și Restauratorilor din România. Expoziția cuprinde 30 de postere ce surprind procese de restaurare a bunurilor culturale. Ajunsă la cea de-a a IV-a ediție, expoziția ilustrează munca specialiștilor în restaurare-conservare din cadrul laboratoarelor muzeale și, totodată, marchează împlinirea a 50 de ani de la înființarea Sistemului Românesc pentru Conservare, Restaurare și Investigare a Patrimoniului Cultural.

În cadrul expoziției vizitatorii vor descoperi tehnici de restaurare-conservare aplicate pe diferite suporturi materiale, cum ar fi ceramică, porțelan ,metal, pictură, hârtie. „Posterele au fost realizate de experți în restaurare, restauratori și conservatori de la diferite muzee din țară, iar din cadrul Laboratorului de Restaurare – Conservare al Complexului Muzeal Național Neamț și-au adus aportul științific următorii: dr. Otilia Mircea, Lavinia-Ana Axentioi, Dumitru Bostan, Ana Lăcrămioara Băcăoanu, George Lucian Vasiliu, Mariana Apăvăloaei, Bogdan N.V. Curbăț”, anunță Complexul Muzeal Național Neamț.

FOTO: Facebook CMNN

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
