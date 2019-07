La aproape o săptămână după ce liberalii au prezentat situația de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț (amănunte aici și aici) ca fiind una extrem de gravă din cauza subfinanțării dela Consiliul Județean, Casa de Asigurări de Sănătate și Ministerul Sănătății a venit și replica la nivel administrativ. Administratorul județului, Cătălin Chiței și dr. Codruț Munteanu, managerul spitalului, au răspuns indirect acuzelor privind (sub)finanțarea într-o conferință de presă.

Cătălin Chiței, „în apărare față de informațiile eronate venite din zona politică, în ultima vreme”, a punctat cu cifre interesul Consiliului Județean pentru spitalul județean: „Pentru că în ultimele săptămâni au circulat în presă o serie de informații, eronate din punctul nostru de vedere, împreună cu reprezentanții spitalului v-am invitat la această conferință de presă în care să vă prezentăm cifre. Cifre care sperăm să fie elocvente în ceea ce privește bugetarea spitalului județean și implicarea Consiliului Județean în activitatea lui, în limitele legii. În ce privește bugetarea spitalului, ca finanțare din toate sursele, am luat ca an de referință anul 2011 ca fiind primul an complet când spitalul s-a aflat prima dată în subordinea Consiliului județean și observăm o creștere de peste 255% a bugetului. Am plecat de la 92.885.000 lei atunci și am ajuns acum, la peste 237 milioane lei, din care avem executați aproape 100 de milioane lei, la 30 iunie 2019. Ponderea cheltuielilor salariale a crescut de la 55%, atunci, la 78,6% în anul 2019, pe fondul politicii guvernamentale de stimulare a rămânerii personalului în sistemul sanitar din România.

Sumele alocate distinct de Consiliul Județean sunt: în anul 2011 au fost de 9.855.000 lei și am ajuns acum la 24.736.000 lei, compusă din banii acordați pentru voucherele de vacanță, din banii pe secțiunea de funcționare care spunem noi că va crește până la sfârșitul anului și secțiunea de dezvoltare unde avem aproape 14 milioane lei, din care spitalul a executat 260.000 lei decontate pentru secția Pediatrie și aproape 11 milioane lei pentru echipamentele medicale”.

În ce privește datoriile, Cătălin Chiței a subliniat că „instituția Consiliului Județean nu are datorii către Spitalul Județean Neamț” și că „datoria curentă a spitalului este, la finele lunii iunie 2019, formată din datoriile curente de 2.454.137 lei, în termen de plată sub 30 de zile, compusă mai ales din sumele pe programele naționale finanțate de Direcția de Sănătate Publică Neamț și Ministerul Sănătății”.

N.R. : Publicăm și comunicatul de presă al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț

COMUNICAT DE PRESĂ privind finanțarea și activitatea Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț

Pe fondul unor informații eronate apărute în presa locală cu privire la datoriile pe care le înregistrează Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț și la sumele pe care Consiliul Județean Neamț le-a aprobat pentru lucrările de reabilitare și dezvoltare ale unității noastre medicale, facem următoarele precizări:

Bugetul total al Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț pentru anul 2019 este de 237.717.000 lei , cu 16,45% mai mare decât suma alocată în anul 2018. Dacă ne raportăm la anul 2011 – primul an în care Spitalul de Urgență Județean Piatra-Neamț s-a aflat în subordinea Consiliului Județean Neamț, se observă o creștere de peste 255% a bugetului alocat, acesta având la acea vreme valoare de 92.885.000 lei. Astfel, nimeni nu poate invoca lipsa de finanțare a acestei unități medicale subordonate Consiliului Județean Neamț, dar, din păcate, sumele alocate nu au fost utilizate integral. Consiliul Județean Neamț a facilitat anual atragerea unor sume considerabile pentru dezvoltarea Spitalului Județean de Urgență. În luna mai 2019, Ministerul Sănătății a alocat 10.600.000 lei pentru dotarea Spitalului Județean cu echipamente medicale și pentru o parte dintre ele au fost deja demarate procedurile de achiziție, respectiv pentru un nou computer tomograf, aparate de anestezie, paturi pentru ATI, unități pentru laparoscopie și monitoare pentru funcții vitale. Termenul de depunere a ofertelor în cadrul procedurii de achiziție este 23.08.2019.

În plus, în bugetul unității medicale pe anul 2019 sunt prevăzute fonduri pentru realizarea documentațiilor tehnico-economice privind Reabilitarea și modernizarea Secției de Pediatrie (actualizare), Amenajarea blocului operator de la etajul II în Centrul Medical Nefromed Dialysis și construirea pasarelei de legătură cu Spitalul Județean de Urgență (actualizare), precum și cea privind Instalația de ventilație la spălătorie.

De asemenea, în bugetul Consiliului Județean Neamț pe anul 2019 s-au prevăzut fonduri pentru lucrările de Reabilitare termică a unor clădiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, precum și pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice aferente altor două obiective de investiții, și anume Reabilitarea și modernizarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate și Construirea unui sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț.

Construirea noului spital reprezintă un pas extrem de important, atât pentru pacienții din județul Neamț, pentru aparținătorii lor, dar și pentru angajații celei mai mari unități medicale din județ.

Pentru noul spital s-a alocat deja de la Guvernul României suma de peste 21,5 milioane lei (aproape 5 milioane de euro), în scopul finanțării cheltuielilor de proiectare. Finanțarea este asigurată către Consiliul Județean Neamț din Fondul de rezervă bugetară, din bugetul de stat pentru 2019 și se adaugă finanțărilor importante, aprobate în ultimii ani, pentru județul Neamț.

Prin acest demers dorim creșterea calității serviciilor medicale oferite pacienților, un confort rezonabil pentru familiile acestora atunci când vin în vizită la spital, dar și un nivel superior al condițiilor de muncă pentru medici și asistenți.

În anul 2018, suma alocată din bugetul județului pentru dezvoltarea unității medicale a fost de 8.340.000 lei, iar în anul 2017, suma alocată pentru investițiile Spitalului Județean de Urgență a fost de 5.361.000 lei. Astfel, se poate observa faptul că valoarea investițiilor destinate dotării și reabilitării Spitalului Județean Neamț a crescut de la an la an.

3. Consiliul Județean Neamț nu are datorii către Spitalul Județean de Urgență Neamț. La finalul lunii iunie 2019, unitatea medicală nemțeană figurează cu datoria curentă de 2.454.137 lei, cu termen de plată sub 30 de zile, formată din următoarele sume:

165 lei – datorii către furnizorii de bunuri și servicii, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru care nu s-a primit alocare de la Direcția de Sănătate Publică Neamț;

231.177 lei – datorii către furnizorii de bunuri și servicii care se finanțează prin programe de sănătate ale Casei Județene de Asigurări de Sănătate;

795 lei – datorii către furnizorii de bunuri și servicii care se finanțează din bugetul Ministerului Sănătății.

Prin urmare, este falsă informația vehiculată în spațiul public, conform căreia Consiliul Județean înregistrează datorii către unitatea medicală județeană.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 273/29.11.2018 a fost aprobată documentația tehnico-economică pentru Reabilitarea și consolidarea Pavilionului de Oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț. În data de 04.12.2018 documentația a fost transmisă la Compania Națională de Investiții, în vederea includerii în lista obiectivelor aprobate la finanțare iar ulterior s-au făcut demersuri pentru realizarea în regim de urgență a proiectării și execuției lucrărilor de construcție.

Pentru Pavilionul de Oncologie s-a alocat suma de 8.076.044 lei, prin Programul Național de Construcții de Interes Public, subprogramul ”Unități sanitare din mediul urban”, finanțat de Compania Națională de Investiții, cu fonduri de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar termenul estimat pentru execuția lucrărilor este de 14 luni.

5. În perioada următoare, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț va instala și va pune în funcțiune un sistem pentru pontaj electronic pentru cadrele medicale. Vor fi montate 10 terminale de pontaj și vor fi configurate și personalizate 1600 de carduri de acces. Acest sistem va fi benefic pentru că va genera rapoarte de prezență și de activitate, va prelua informații 24 de ore din 24 referitoare la prezența personalului la locul de muncă, va monitoriza și afișa starea ușilor de acces în timp real.

În încheiere, vă asigurăm că Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț și Consiliului Județean Neamț – instituția sa coordonatoare, se preocupă permanent de îmbunătățirea actului medical oferit pacienților.

Tabelul privind finanțarea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț de către Consiliul Județean