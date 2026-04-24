Economic NeamțSocial NeamțACTUALITATE

Reorganizarea ANAF. Parte din unitățile din țară ar putea fi desființate

de Sofronia Gabi

Agenția Națională de Administrare Fiscală se reorganizează și aproximativ jumătate din unitățile din țară ar putea fi desființate în viitorul apropiat. Măsura are ca obiect reducerea cheltuielilor bugetare din acest domeniu, iar în acest scop șefii structurilor județene ale Fiscului, pe baza criteriilor stabilite la nivel central, trebuie să vină cu propuneri. Chiar dacă anumite structuri s-ar desființa, se pare că nu va fi vorba și de disponibilizări, iar personalul din unitățile care nu vor mai exista ar urma să fie preluată de către unitățile care rămân. Așadar reducerea costurilor ar trebui să se facă fără concedieri în condițiile în care sistemul pierde deja salariați prin plecări voluntare ale angajaților sau pensionări.

La acest moment la nivel național sunt 161 de unități fiscale din care cele mai multe, 105 sunt orășenești, la care se mai adaugă 50 de unități fiscale municipale și 6 comunale. În județul Neamț Agenția Națională de Administrare Fiscală are patru unități, din care două orășenești la Bicaz și Târgu Neamț, una municipală la Roman și cea județeană, de la Piatra Neamț.

Subiectul reorganizării este în discuție încă de anul trecut și mereu apar noutăți. Dar noi, ca organizație sindicală, nu am primit nici un draft de proiect pe acest subiect. Așteptăm cu interes maxim să vedem care ar fi varianta agreată, cea finală. În principiu se încearcă optimizarea, mai bine zis reducerea cheltuielilor bugetare, prin comasarea structurilor teritoriale și dispariția unor unități fiscale. Conducerea Agenției încearcă să taie din cheltuieli având în vedere că unele operațiuni se pot face și online, cum ar fi spre exemplu depunerea declarațiilor fiscale. Dar trebuie să avem în vedere și distanțele mari între anumite structuri teritoriale precum și faptul că unii contribuabili nu sunt familiarizați cu partea de online sau au nevoie de asistență”, a declarat Cristian Aanei, liderul sindicatului SedLex Neamț.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Botoșani. Tânăr reținut pentru trafic de droguri
Botoșani. Tânăr reținut pentru trafic de droguri
Iași. Un autoturism a căzut de pe Pasarela Bucium după impactul cu un camion
Iași. Un autoturism a căzut de pe Pasarela Bucium după impactul cu un camion

