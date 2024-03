0:00

Așa am simțit de când am pus piciorul în curtea Muzeului Militar Național ,,Regele Ferdinand I” din strada B-dul. Carol I” nr.7 din Iași, muzeu care împarte, de fapt, aceeași curte cu Cercul Militar Iași, unde, în zilele de 28 și 29 Februarie a avut loc o manifestare de suflet, organizată de ,,ROMÂNAȘII” mei” care da, merită să fie menționați cu majuscule!

Manifestarea a purtat titlul: Conferința Națională ,,Convergențe culturale istorice și religioase în spațiul identitar românesc. Sfântu Gheorghe, Covasna, Miercurea Ciuc, Tulgheș, Lunca Bradului Mureș, Târgu-Mureș, Bacău, Roman-Iași.

Organizatorii erau, de mult, ajunși la Cercul Militar, pregătind sălile pentru expozițiile ce urmau a fi aranjate în după-amiaza zilei de miercuri 28 Februarie de către cei ce urmai să ajungă la eveniment, printre care ne numărăm și noi de la cele două asociații din județele Mureș și Harghita, respectiv:

– Asociația ,,La poale de Călimani” din localitatea Lunca Bradului și

– Asociația Culturală ,,Plaiuri Tulgheșene” din localitatea Tulgheș.

Cei de la asociația din Lunca Bradului, coordonată de D-na. Rusalina Petruț, au adus foarte multe exponate de diverse facturi: carte, tablouri pictate pe pânză, tablouri cu poze vechi așa cum se găseau odinioară în casele noastre tradiționale țărănești, cărți; pe acestea toate le-au așezat în sala mare a Cercului Militar, în câteva vitrine puse la dispoziție de către organizatori și pe pereți, tablourile, unde era deja amenajată logistica necesară expunerii, organizatorii având pregătit, în prealabil, personal care să ajute la nevoie și cu ajutor uman. Le mulțumim pe această cale!

De asemenea, au adus și o frumoasă colecție de straie populare de pe Valea Mureșului, care a făcut obiectul unei expoziții separate, amenajată în anticamera sălii de spectacole unde s-au ținut, în următoarea zi, lucrările conferinței propriu-zise. Toate exponatele venite din Lunca Bradului sunt parte din muzeul particular al D-nei. Rusalina Petruț care, are amenajat, în locuința proprietate personală, un punct muzeal foarte interesant și valoros din punct de vedere patrimonial, având în vedere autenticul straielor naționale ce le-a agonisit, cu destulă trudă, alături de multe alte obiecte vechi ce erau folosite în vechime în gospodăriile românești din localitatea dânsei.

Împreună cu Rusalina Petruț, a fost prezentă la eveniment și fiica dânsei, Andreea Petruț, o tânără foarte talentată, cu o voce foarte frumoasă care cântă muzică populară și este, de asemenea, talentată la scris literatură pentru copii, ea fiind chiar ,,dăscăliță” ca profesie.

De la Tulgheș, am adus doar o mică parte din colecția particulară de cămăși naționale, respectiv patru cămăși femeiești și una bărbătească, datând din anii: 1876, 1901, 1946, 1947, cea bărbătească, din anul 1950, prezintă interes deoarece este din două piese, așa cum se poartă numai la noi la Tulgheș și Corbu, drept mărturie a vremurilor grele ce le-au trăit în perioada în care ne-a fost smuls Ardealul. Alături de straiul național am avut și o mică expoziție de mărțișoare confecționate manual de subsemnata, aduse anume pentru a fi dăruite vizitatorilor și, câteva exemplare din monografia cu imagini explicate ,,Tulgheș. Mărturii ale statorniciei românești” apărută în anul 2023 la Editura Eurocarpatica din Municipiul Sf. Gheorghe, jud. Covasna, scrisă tot de subsemnata.

Prima zi a trecut așadar amenajând expozițiile și stând de vorbă unii cu alții pentru că până am amenajat noi expozițiile au ajuns și ceilalți invitați din țară și-apoi lasă până când se întâlnesc frații de dincoace și de dincolo de munți!

Să vezi voie-bună cum numai la români se poate afla în asemenea împrejurări! Spre seară, după ce ne-am consultat între noi dacă arată bine sau nu, ce-am lucrat, am revăzut programul pentru ziua următoare, am luat la cunoștință despre unele mici modificări, și ne-am cam dus la o bine-meritată odihnă.

Joi dimineața, la ora fixată, s-a dat startul lucrărilor care s-au desfășurat ,,ca la carte” în sala de spectacole a Cercului Militar Iași cu intonarea Imnului de Stat în deschiderea programului.

Apoi, Dl. Col.(r) dr. Dan Prisecaru, Coordonatorul Muzeului Militar ,,Ștefan cel Mare”, Filiala Moldova, Iași a Muzeului Militar Național ,,Regele Ferdinand I” a deschis lucrările conferinței după care, a invitat la microfon pe Dl. Primar al Iașului, Dl. Mihai Chirica să ne spună câteva cuvinte.

Am fost impresionată de felul în care a vorbit dar, mai ales, am fost impresionată de ceea ce se vorbește despre dumnealui: ,,Este un primar care a sprijinit și sprijină, cât poate, cultura sub toate formele ei.” Asta povesteau cei care au vizitat standul nostru expozițional; atât oameni de cultură cât și alții din alte domenii de activitate.

Dl. Primar, după ce ne-a salutat și ne-a urat bun venit în Iași, a spus, foarte bine structurat ceea ce avea de spus, apoi ne-a oferit o frumoasă surpriză .

Aflând că, între cei care vor fi prezenți la lucrările conferinței va fi prezent și Dl. Prof. univ. dr. Nicolae Băciuț, Directorul Direcției pentru Cultură Culte și Patrimoniu a județului Mureș a adus și a dat citire hotărârii de Consiliu Local a Municipiului Iași, prin care se acordă ,,Titlul de Cetățean de Onoare” al Municipiului Iași, pentru Dl. Nicolae Băciuț. Odată cu înmânarea acestei hotărâri ziua a primit o notă de bună dispoziție și ne-a dat tuturor o stare de bine, lucrările desfășurându-se după programul stabilit, în timpul cuvenit. Ceas! Ca-n armată! Nu-i mirare. Doar ținea frâiele un militar!

Până în jurul orei 10.00 s-au transmis mesajele tuturor structurilor prezente în sală de către reprezentanții acestora: S.C. Boemia Iași, Academia Română Filiala Iași, Dieceza Romano-catolică Iași, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului; Mitropolia Moldovei și Bucovinei; Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei; Divizia 4 Infanterie ,,Gemina” Cluj Napoca și Secretariatul General al Guvernului.

Până la orele 11,30 s-au epuizat comunicările științifice care au fost foarte interesante și din care, chiar ai avut de aflat și învățat lucruri!

La acest segment au fost prezentate lucrări din partea următoarelor foruri civice și religioase: Centrul European de Studii Covasna-Harghita(CESCH) al Academiei Române, Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei, Brigada 22 V.M. ,,Cireșoaia” Sf.Ghgeorghe/Brigada 61 Vânători de Munte Gr. Virgil Bădulescu” M. Ciuc, Asociația Catolicilor din Moldova ,,Dumitru Mărtinaș”, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.

După acest capitol, Dl. Col.(r), Dan Prisecaru a predat ,,comanda” lucrărilor ,,soldatului întru cuvât” domnului Nicolae Băciuț care, ne-a ținut o oră de hipnoză poetică din care cu greu ne-am smuls dar ne-am lăsat repede purtați pe ritmuri mureșene legănați de glasul cristalin al Andreei Petruț.

A venit apoi rândul celor de la firul ierbii – rapsozii Lăcrămioara și Ștefan Pop din Tulgheș, cu care, sper că le-a făcut plăcere participanților să călătorească, pe ritmuri populare din zona de N-E a județului Harghita, ritmuri când moderate, când foarte iuți ale sârbelor sau polcilor, când duioase ca glasul mamei și apoi din noi alerte și vesele, acompaniate cu instrumente tradiționale românești fluier și dobă țărănească cu strune cum se cânta la jocul la șură, dar și mai modern, cu saxofon; totul live.

În sală erau prezenți și partenerii media: Trustul de Presă al Ministerului Apărării Naționale, Direcția Informare și Relații Publice, Radio România Iași, TVR Iași, Tele Moldova+.

După atâtea emoții, am făcut o poză de grup apoi am trecut la următoarea secțiune – vizitarea expozițiilor și a Muzeului Militar Ștefan cel Mare, că tot eram în curtea lui! Apoi, după ce am luat masa, am vizitat, fiecare dintre noi ceea ce am dorit, dispersându-ne după preferințe pe grupuri. Mureșenii și harghitenii am optat pentru vizitarea mănăstirii Hadâmbu; un loc deosebit de frumos pe care vi-l recomand cu căldură!

Mulțumim pentru transport și ghid d-nei Aurica Ichim, directorul Muzeului Municipal ,,Regina Maria” din Iași!

Luna lui ,,Mărțișor” ne-a găsit tot în Iași. Nu am plecat până nu am mai vizitat odată Muzeul Municipal ,,Regina Maria”. Trebuia neapărat să-l revedem, să ne bucurăm ochii sufletului de expoziția de pictură dar mai ales de noile achiziții aduse să întregească ambientul, pentru a construi, în modul cel mai palpabil posibil, perioade istorice ale Iașului.

…Când intri în muzeul ,,Regina Maria” din Iași, ai impresia că ai trecut printr-un portal fermecat dincolo de timpul prezent putând să pipăi istoria cu mâna.

Ar trebui ca orele de istorie din anii de gimnaziu, acolo unde există, să se desfășoare în muzee. Părerea mea!

După ce am mulțumit extraordinarului ghid -Alex- ne-am luat la revedere de la D-na Director, Aurica Ichim și ne-am pornit spre casă împreună, tulgheșenii și ,,fetele” din Lunca Bradului că tot eram într-un drum iar cum, până la Tulgheș, ni se deschide drumul spre Mănăstirea Neamțului, am mers să ne închinăm și la Sfântul fără nume, pe care pământul l-a ridicat din pământ chiar acolo în curtea mănăstirii, dar, mai ales la Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din acest locaș de cult, care, pe spate, îl are pe Sf. Gheorghe.

Către seară, după ce am mai hălăduit și peste Pasul Creanga, că am mai avut oarece treburi dincolo de ,,deal”, am ajuns pe la casele noastre, oleacă obosiți dar tare mulțumiți. Așa că nu-i rămâne bietului meu suflet, decât să zică, din darul lui Dumnezeu, o rugă de mulțumire după cum mi-o izvodit-o Cel-de-Sus:

Doamne-Ți Mulțam că ne-ajuți

Să trecem prin dalbii munți,

Să ne-aflăm frate cu frate

Dintr-o parte-n ceia parte!

Că munții nu-s de hotar.

Ci sunt candelă și har,

Ascunzâș la vremuri grele

Cu cântec de păsărele.

Ne-ați dat hrană și-adăpost

Când, pe noi, urgii au fost…

Mulțumim, Doamne, frumos

Pentru toate câte-au fost!

Te rugăm ,,Măria-Ta”

Fă-ne buni cum Ți-am plăcea,

Să fim toți în turma Ta!

Amin!

Tulgheș, 02.03.2024. Rapsod Popular,

Tezaur Uman Viu protejat UNESCO,

Lăcrămioara Pop