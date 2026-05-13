Regizorul Andrei Șerban a primit o stea pe Aleea Personalităților din Piatra Neamț

În această seară, 13 mai, a avut loc ceremonia de dezvelire a unei noi stele pe Aleea Personalităților din Piatra Neamț. Aceasta este dedicată marelui regizor Andrei Șerban.

Angela Croitoru

Viața și cariera lui Andrei Șerban

Născut pe 21 iunie 1943 la București, a absolvit IATC „I.L. Caragiale” în 1968, la clasa de regie a lui Radu Penciulescu. Își face debutul ca regizor chiar la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, pe 13 martie 1966, student în anul III la IATC, cu Dureroasa și adevărata tragedie a domnului Arden din Feversham, Kent (după un autor englez anonim al secolului al XVI-lea), în scenografia lui Ion Popescu Udriște. Tot la Piatra Neamț, în noiembrie 1968 — chiar anul absolvirii —, semnează două premiere consecutive: Omul cel bun din Sîciuan de Brecht (16 noiembrie) și, a doua zi, premieră pe țară cu Noaptea încurcăturilor de Oliver Goldsmith. Iulius Cezar de la Bulandra (1968), montat în stil kabuki, cu pod-floare peste sală și moartea lui Caesar în slow motion, i-a adus premii la festivaluri internaționale și, deodată, imposibilitatea practică de a mai lucra în România. În 1969 a emigrat în Statele Unite, cu o bursă Ford, la invitația lui Ellen Stewart, la La MaMa Experimental Theatre Club din New York. În 1970, Peter Brook îl cheamă la centrul său de cercetare de la Paris.

Își construiește, la La MaMa și apoi la Public Theater, celebra Trilogie greacă antică — Troienele, Medeea, Electra — un spectacol-fenomen jucat ulterior în zeci de țări, considerat printre cele mai importante experimente teatrale ale secolului XX. Pentru reinterpretarea Livezii de vișini a lui Cehov primește Premiul Tony.

Au urmat montări la Comédie-Française, American Repertory Theatre, Metropolitan Opera, Royal Opera House Covent Garden, Opéra de Paris, La Scala, Wiener Festwochen, Lincoln Center. În 1990 revine în România, ca director general al Teatrului Național din București (1990–1993) – o întoarcere zguduitoare cu Trilogia antică. Inaugurează o serie cehoviană și shakespeariană, care a redefinit așteptările unui public întreg: Livada de vișini, Pescărușul, Unchiul Vanea, Trei surori, Hamlet, Lulu, Othello.

Între 1992 și 2019 a fost profesor la Columbia University, School of the Arts — 27 de ani consecutivi, încheiați printr-o demisie publică, motivată de regizor prin îngrădirea libertății de exprimare a profesorului în climatul universitar american. Autor al volumului autobiografic O biografie (2006) — printre cele mai citite cărți de teatru românești ale anilor 2000.

Distins, de-a lungul carierei, cu numeroase Premii UNITER (inclusiv pentru cea mai bună regie și pentru întreaga activitate), Premiul Tony, Drama Desk Award, ordine ale statului român. La Piatra Neamț — la 60 de ani de la Arden of Feversham.

Doctorul — adaptare liberă a britanicului Robert Icke după Profesorul Bernhardi de Arthur Schnitzler (1912) — îl readuce pe Șerban la Piatra Neamț. Robert Icke, alături de Ivo van Hove, este unul dintre cei mai influenți regizori-dramaturgi europeni ai ultimului deceniu, cunoscut pentru rescrieri contemporane ale clasicilor — Oresteia, Hamlet, 1984, Mary Stuart. Premiera londoneză a lui The Doctor a avut loc la Almeida Theatre, în 2019. O dezbatere despre medicină, religie, identitate și instituție — astă-seară pe scena Tineretului.

