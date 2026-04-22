ACTUALITATESOCIALStiri fierbinti

Regiunea Nord-Est sub coduri colorate de vreme rea

de Sofronia Gabi

În ultima decadă a lunii aprilie vreme nu dă semne că se îndreaptă, iar specialiștii au emis o informare dar și atenționări cod galben și portocaliu de vânt puternic. Informarea meteo anunță precipitații mixte la munte, în estul și sudul Transilvaniei, predominant ninsori la altitudini de peste 1400 m, intensificări ale vântului, vreme rece și brumă, și este valabilă în toată țara de pe 22 aprilie, cu începere de la ora 10:00, până pe 24 aprilie, la aceeași oră.

Miercuri (22 aprilie), la munte și trecător în estul și în sudul Transilvaniei vor fi precipitații mixte, iar la altitudini mai mari de 1400 m, în Carpații Meridionali și în Carpații Orientali, va ninge și se va depune strat nou de zăpadă (în medie 5 cm). Temporar, vântul va avea intensificări în regiunile vestice și sud-vestice, unde la rafală se vor atinge viteze în general de 40…45 km/h.

Joi (23 aprilie) intensificări ale vântului vor fi în toate regiunile, cu rafale în general de 40…50 km/h, iar la munte și în regiunile nordice, estice și în centru, local de peste 55…60 km/h.

Miercuri și joi vremea va fi rece pentru această perioadă, astfel că în cursul nopților, pe alocuri, se va produce brumă, în special în regiunile intracarpatice și în zonele deluroase din restul teritoriului”, conform ANM.

Pe 23 aprilie, în intervalul orar 12:00 – 22:00 județele Neamț, Bacău, Vaslui și jumătatea de vest a județului Suceava sunt sub cod galben de vânt, iar jumătatea estică a Sucevei și județele Botoșani și Iași sunt sub atenționare cod portocaliu pentru aceleași fenomene. Vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h, iar în cea mai mare parte a zonei montane de 70…90 km/h. Pentru atenționarea cod portocaliu sunt anunțate  intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1600 m, rafalele ajung la 90…130 km/h.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Articolul următor
