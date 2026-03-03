Regiunea Nord-Est: Peste 60 de elevi, părinți și profesori sunt blocați în Orientul Mijlociu, în zona de război

Conflictul din Orientul Mijlociu a condus la închiderea tuturor aeroporturilor din zona de război, printre cei blocați acolo aflându-se și câteva zeci de elevi, părinți ai acestora, dar și cadre didactice din județele Neamț și Suceava. Lipsa acestora a fost sesizată de unitățile de învățământ inspectoratelor școlare din cele două județe și așa s-a aflat despre situația în care se află. Din cele mai recente informații, în ciuda tensiunii și a panicii – normale în astfel de situații delicate – cu toții sunt bine, au luat legătura cu Consulatul României și deja se fac demersurile pentru întoarcerea lor acasă, în siguranță.

Neamț: 31 de elevi și 10 adulți din 17 unități de învățământ așteaptă întoarcerea în țară

Din Neamț, sunt în prezent blocați în Orientul Mijlociu, pe fondul conflictelor din zonă, 31 de elevi și 10 adulți din 17 unități de învățământ. Cei mai mulți se află în Emiratele Arabe Unite (EAU -Dubai).

Conducerea Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Neamț a centralizat datele după ce elevii și profesorii au lipsit de la ore. Inspectorul general Liviu Ciocoiu a precizat că deplasările au fost private, nefiind organizate prin intermediul școlilor: elevii au fost în vacanță împreună cu părinții, iar profesorii în concediu.

Potrivit IȘJ Neamț, 29 de elevi și 6 cadre didactice sunt în Emiratele Arabe Unite, 3 cadre didactice se află în Israel, iar un cadru didactic în Egipt. De asemenea, este menționat un elev în Sri Lanka și un elev în India.

O situație particulară este cea a două grupuri de elevi, profesori și părinți, aproximativ 10 elevi însoțiți de cel puțin un cadru didactic, dar și de câțiva părinți, care se organizează de mai mult timp, în astfel de excursii private împreună. Din grup fac parte inclusiv părinți, un profesor de la Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” , elevi din liceu, dar și de la ”Petru Rareș”, elevi din Roman.

Potrivit inspectorului școlar general nu există probleme deosebite și, un gest care merită semnalat, grupul ar fi fost vizitat de Cosmin Olăroiu, cunoscutul antrenor care este un fel de legendă în zonă.

Grupul este în siguranță și așteaptă reluarea zborurilor pentru a reveni în țară. În EAU, cazarea și masa le-ar fi fost prelungite până joi, iar grupul ar fi fost vizitat și de Consulul General al României, care le-ar fi transmis că se fac demersuri pentru întoarcerea acasă.

Liviu Ciocoiu a mai atras atenția că, începând de astăzi, absențele elevilor vor fi trecute în catalog, însă nu a precizat ce măsuri se vor aplica în cazul absențelor profesorilor de la serviciu. Aceștia aveau posibilitatea legală de a face cerere scrisă sau verbală (telefonic) pentru a se învoi, potrivit procedurilor legale aplicabile în asemenea situații de forță majoră.

Între folclor și realitatea probată prin telefon

Printre cei blocați în Emiratele Arabe Unite se află o profesoară de la Colegiul Național “Calistrat Hogaș” din Piatra-Neamț, despre care conducerea colegiului a aflat în contextul în care aceasta a făcut demersuri, telefonic, pentru a se învoi în zilele de luni și marți, 2-3 martie, aeroporturile fiind blocate în Dubai.

„O informație care ne-a parvenit și nouă, dar s-a dovedit a fi, parțial, folclor, este aceea că ar fi vorba despre un grup de 16 copii și 10 adulți, părinți, plecați de la noi, în grup privat. Din verificările făcute de noi, până în acest moment, a rezultat că, de fapt, sunt doar 4-5 copii din Hogaș, cel puțin de unul știu sigur pentru că a sunat tatăl să vadă cum poate proceda cu absențele copilului. Și de această colegă profesoară care s-a învoit.

Le-am transmis să nu își facă probleme, să stea liniștiți, să vină sănătoși acasă, acesta este cel mai important lucru în acest moment, restul se poate rezolva. Sunt bine, au luat legătura cu consulatul și deja se fac demersurile necesare pentru a se întoarce acasă, în siguranță”, ne-a declarat directoarea Brândușa Andrei.

De la Colegiul Național “Petru Rareș” Piatra-Neamț sunt în zona de război 5 elevi, care se aflau împreună cu grupul de la Hogaș, potrivit informațiilor furnizate de directorul Grigoruță Oniciuc. Și aceștia sunt bine și așteaptă să revină în țară.

Suceava: 20 de elevi şi patru profesori blocaţi în Dubai. “Am adăpostit copiii în subsolul hotelului”, a spus una dintre profesoare

20 de elevi şi patru profesori de la Colegiul Naţional „Petru Rareş” din Suceava se află, încă, în Dubai. Aceștia ar fi plecat în două grupuri diferite: unul de 10 elevi, însoţiţi de profesori şi un altul, tot de 10 copii, au ajuns în Dubai pe cont propriu, potrivit informațiilor apărute în presa locală și centrală.

Una dintre profesoarele ce însoțesc grupul de elevi din Suceava, a descris, la Antena 3 CNN, reacția copiilor la zgomotul asurzitor produs de rachetele trimise din Iran.

Atmosfera apăsătoare, terifiantă și panica copiilor este descrisă de profesoara însoțitoare: “A fost panică aseară. La scurt timp după cazare, am primit alertă pe telefon. Am luat copiii, i-am dus la subsol, unde am stat până cei de la hotel ne-au informat că totul e în regulă”.

„Cei de la agenţie ne-au luat şi ne-au cazat la un hotel în oraş. De atunci, stăm aici, suntem bine.

Noi trebuia să ajungem sâmbătă în ţară. Din nefericire, nu am putut zbura, pentru că traficul aerian este închis. Am luat legătura cu Consulatul, le-am spus că suntem cu elevi, ne-au cerut să completăm un document. Ne-au recomandat să luăm legătura cu agenţia.

Nu ne-a oferit nimeni o dată exactă când ar urma să plecăm”, a declarat profesoara Laura Salciuc, de la Colegiul Petru Rareş din Suceava, potrivit sursei citate.

Angela Croitoru