Regiunea Moldovei sub ceață densă de mărțișor!

Prima zi a lunii martie începe cu o avertizare cod galben de ceață, emisă de meteorologii Serviciului de Prognoză a Vremii Bacău. Duminică, 1 martie, la primele ore ale dimineții, până cel puțin la ora 9:00, toate județele din regiunea de nord-est a țării se află sub „ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei”.

Vor fi afectate următoarele localități:

– Zona joasă a județului Bacău, respectiv zona localităților: Bacău, Onești, Buhuși, Sascut, Balcani, Poduri, Răcăciuni, Helegiu, Mărgineni, Blăgești, Pârjol, Cleja, Mănăstirea Cașin, Berești-Tazlău, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Căiuți, Răchitoasa, Livezi, Târgu Trotuș, Corbasca, Bârsănești, Nicolae Bălcescu, Pârgărești, Stănișești, Măgirești, Buhoci, Filipești, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Ștefan cel Mare, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Solonț, Parincea, Valea Seacă, Cașin, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Scorțeni, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Buciumi, Strugari, Lipova, Ardeoani, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Colonești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului, Itești, Bogdănești, Sărata;

– Județul Botoşani: Flămânzi, Hudești, Frumușica, Albești, Trușești, Ștefănești, Coțușca, Suharău, Bălușeni, Lunca, Havârna, Rădăuți-Prut, Copălău, Călărași, Cristinești, Avrămeni, George Enescu, Gorbănești, Manoleasa, Hlipiceni, Păltiniș, Vlăsinești, Coșula, Todireni, Mileanca, Prăjeni, Sulița, Dângeni, Santa Mare, Știubieni, Darabani, Drăgușeni, Durnești, Dobârceni, Mihălășeni, Blândești, Cordăreni, Viișoara, Hănești, Săveni, Ripiceni, Concești, Românești, Mitoc, Adășeni, Răușeni;

– Județul Suceava: Suceava, Fălticeni, Vatra Dornei, Dolhasca, Liteni, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Păltinoasa, Slatina, Forăști, Fântânele, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Rădășeni, Șaru Dornei, Dolhești, Moara, Horodniceni, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Stroiești, Siminicea, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Valea Moldovei,Pârteștii de Jos, Drăgoiești, Iacobeni, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Poiana Stampei, Capu Câmpului, Hârtop, Ciprian Porumbescu, Bălăceana, Coșna;

– Zona joasă a județului Neamţ, respectiv zona localităților: Piatra-Neamț, Roman, Târgu Neamț, Săbăoani, Roznov, Borlești, Vânători-Neamț, Tămășeni, Piatra Șoimului, Răucești, Cordun, Horia, Doljești, Săvinești, Dumbrava Roșie, Gherăești, Zănești, Podoleni, Grumăzești, Bodești, Rediu,

Trifești, Petricani, Ion Creangă, Girov, Sagna, Români, Crăcăoani, Icușești, Botești, Agapia, Bălțătești, Țibucani, Bârgăuani, Cândești, Mărgineni, Urecheni, Timișești, Brusturi, Bahna, Secuieni, Păstrăveni, Ștefan cel Mare, Costișa, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Ghindăoani, Războieni, Dragomirești, Stănița, Dochia, Tupilați, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Negrești, Boghicea, Văleni, Pâncești, Dobreni, Drăgănești, Bira, Poienari;

– Județul Iaşi: Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Belcești, Deleni, Cotnari, Scobinți, Lespezi, Hălăucești, Tătăruși, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Miroslovești, Moțca, Vânători, Bălțați, Ceplenița, Strunga, Ion Neculce, Andrieșeni, Todirești, Butea, Mogoșești-Siret, Sirețel, Rachițeni, Plugari, Alexandru I. Cuza, Balș, Heleșteni, Hărmănești, Ciohorăni, Costești, Cucuteni;

– Județul Vaslui: Bârlad, Zorleni, Murgeni, Fălciu,Banca, Vinderei, Tutova, Epureni, Grivița, Mălușteni, Ivești, Șuletea, Coroiești, Găgești, Blăgești, Fruntișeni, Ciocani;

Angela Croitoru