Regiunea de Nord-Est: tranzacțiile imobiliare au scăzut aproape la jumătate față de decembrie. Suceava lider, Vaslui pe ultimul loc

de Vlad Bălănescu

Piața imobiliară nu dă semne foarte liniștitoare la început de an. În Regiunea de Nord-Est au fost înregistrate în ianuarie 2026 un total de 4.045 de vânzări de imobile în cele șase județe analizate (Neamț, Iași, Bacău, Suceava, Botoșani, Vaslui). Față de decembrie 2025 (7.900 tranzacții), scăderea este de aproape 49%, o corecție puternică ce apare frecvent după luna decembrie, când multe tranzacții sunt grăbite pentru finalul de an.

Comparativ cu ianuarie 2025 (5.545 tranzacții), începutul de an este mai slab cu aproximativ 27%, semn că piața nu doar „revine” după vârful din decembrie, ci pornește și sub nivelul de acum un an.

Cine a avut cele mai multe vânzări în ianuarie 2026

Pe primele locuri se află Suceava cu 1.171 tranzacții, urmat de județul Iași cu1.045 tranzacții, conform datelor furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

La polul opus județul Vaslui a înregistrat doar 327, urmat de Neamț cu 445 tranzacții.

Vânzări imobile județ

Ianuarie 2026Decembrie 2025

Ianuarie 2025

Neamț

445983631

Iași

10452180

1215

Bacău

5601086

648

Suceava

11711741

1850

Botoșani

4971168

771

Vaslui327742

430

Diferențele dintre județe arată două lucruri: pe de o parte, „căderea” de după decembrie e generalizată; pe de altă parte, față de ianuarie 2025, unele piețe (Iași, Bacău) sunt mai aproape de nivelul de anul trecut, în timp ce altele (Suceava, Botoșani) sunt vizibil sub acesta. În perioada următoare, lunile de primăvară vor indica dacă este doar un început de an mai lent sau un trend mai persistent de reducere a tranzacțiilor.

