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Meteorologii au actualizat prognoza și au emis noi atenționări colorate de fenomene severe. De această dată vântul este cel care va face probleme iar pe 20 noiembrie întreaga regiune este sub avertizări cod galben, portocaliu și chiar roșu de vânt, fiind anunțate rafale de până la 140 km/h. În intervalul orar 01:00 10:00 sunt sub cod roșu zonele înalte din județele Neamț, Suceava și Bacău. „Vor fi intensificări puternice și susținute ale vântului, pe arii extinse în județul Vrancea, cu viteze de peste 90 km/h, iar în zona de munte la altitudini de peste 1200 m, cu viteze de peste 120…140 km/h”, conform ANM. Simultan, zona joasă a acelorași județe, precum și județul Botoșani, vor fi sub atenționare cod portocaliu pentru aceleași fenomene și se anunță intensificări puternice ale vântului cu rafale de 70 – 90 km/h, iar la munte de 100 – 130 km/h. În Iași și Vaslui vântul are mai puțină putere, 50 – 70 km/h.

În aceeași zi, până la ora 16, rafalele mai scad în intensitate dar vântul nu se oprește. Zona montană înaltă din Neamț și Bacău va fi sub atenționare cod portocaliu de vânt, iar restul regiunii va fi sub cod galben pentru aceleași fenomene.

FOTO meteoromania.ro