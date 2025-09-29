Regiunea de Nord-Est. Studenții încep anul universitar cu proteste la Iași și Suceava

Nemulțumirile studenților acumulate în timp și cele noi, generate de reducerea finanțării pentru burse și transport, răbufnesc în prima zi din noul an universitar care începe sub semnul protestelor. Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) anunță un mare protest luni, 29 septembrie, începând cu ora 16:00, în piața din fața Palatului Victoria.

Vor fi proteste la Iași, în Piața Unirii de la ora 13.00 și în Suceava, la esplanada corpului A al Universității „Ștefan cel Mare”, tot de la ora 13.00.

Programul complet al protestelor de luni la principalele centre universitare din țară anunțat de ANOSR:

Studenții nu vor protesta singuri, alături de ei vor fi comunități ale elevilor, părinților și profesorilor care se vor alătura manifestațiilor din capitală și din țară.

Studenții dezaprobă măsurile fiscal-bugetare care îi afectează atât pe ei, cât și cadrele didactice și pe părinții lor (imagini găsiți aici).

„În 29 decembrie 2024: peste 50.000 de studenți au semnat petiția ANOSR „Scoateți trenulețul din ordonanță!” cu scopul de a opri inițiativa Guvernului României de a limita, prin ordonanța „trenuleț”, O.U.G. nr. 156/2024, dreptul studenților de a călători cu transportul feroviar pe toate rutele.

În perioada 26-30 iunie 2025: sute de studenți din toată țara au protestat în centrele universitare împotriva măsurilor de austeritate instituite prin Legea nr. 141/2025, transmițând dezamăgirea față de modul în care statul tratează sistemul de învățământ, care se confruntă cu un abandon universitar de peste 40%, dar și îngrijorarea față de toți studenții a căror parcurs didactic va fi îngreunat în lipsa unor măsuri de sprijin care să faciliteze accesibilitatea la studiile universitare.

În perioada 14-20 august 2025: 500 de lideri ai studenților din toată țara adunați în Timișoara au ieșit constant în stradă, au inițiat marșuri și proteste, inclusiv la granița statului, încercând să transmită modul în care se simt tratați de către stat: forțați să părăsească țara, Guvernul României și Ministerul Educației și Cercetării nu au arătat niciun semn de a regândi măsurile de austeritate decise în învățământ.

În 8 și 11 septembrie 2025: studenții au ieșit în stradă, în București, Cluj-Napoca și Suceava, pentru a susține protestele sindicatelor din educație și pentru a reitera problemele cu care se confruntă studenții, observând că ne confruntăm cu un stat a cărui ultimă preocupare este educația, care nu ține cont de nevoile beneficiarilor direcți ai acesteia, ale actorilor implicați ori ale societății civile care au transmis în ultimele luni insistent faptul că aceste măsuri distrug sistemul de învățământ.

Mâine, 29 septembrie 2025: ieșim din nou în stradă, în centrele universitare, pentru că educația nu se poate face cu lipsă de interes și ignoranță. Așteptăm întreaga comunitate alături de noi.

Save the date: 29.09.2025”, se arată într-o postare de duminică, 28 septembrie 2025 a ANOSR.

Angela Croitoru